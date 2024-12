97% en faveur de l'entente de principe : une victoire pour les membres de l'APTS à l'INSPQ

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est fière d'annoncer que les membres qu'elle représente à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ont voté à 97 % en faveur d'une entente de principe, mettant fin à une longue période de négociation avec leur employeur.

« Cette entente est le fruit de plus de 10 mois de discussions intensives, parfois difficiles. Nous avons tenu bon pour obtenir ce que nos membres méritent. Elle représente un pas de géant vers l'équité avec le réseau de la santé et des services sociaux », a déclaré William Molon-Noblot, président de l'exécutif local de l'APTS à l'INSPQ.

L'entente prévoit une augmentation salariale de 17,4 % sur une période de cinq ans, garantissant ainsi la parité avec le réseau. Cette amélioration des conditions de travail témoigne de la reconnaissance des compétences et du dévouement des membres de l'APTS.

« Ce résultat prouve qu'en restant uni•e•s et déterminé•e•s nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux pour nos membres. Je tiens à remercier tou•te•s ceux et celles qui ont participé à ce processus, ainsi que nos membres pour leur soutien indéfectible durant les négociations », a ajouté William Molon-Noblot.

Cette entente marque une étape importante pour l'APTS dans la Capitale-Nationale et pour ses membres qui œuvrent à l'INSPQ, tout en renforçant leur position dans le réseau de la santé publique.

