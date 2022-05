950 000 $ pour la Société des musées du Québec - Exposition : Camille Laurin, un legs inestimable

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 950 000 $ à la Société des musées du Québec (SMQ). Cette somme servira à la conception, la production et la mise en circulation d'une exposition itinérante rendant hommage à la contribution de Camille Laurin au rayonnement de la langue française au Québec.

Cet appui permettra la création d'une exposition qui mettra l'accent sur le rôle de M. Laurin dans l'élaboration, l'articulation et l'adoption de la Charte de la langue française. Le legs historique, politique et linguistique de cette personnalité marquante du Québec moderne fera partie intégrante de l'exposition. Celle-ci sera entre autres constituée de documents d'archives signés par M. Laurin au sujet du projet de loi 101 et de la Charte de la langue française, d'extraits de ses déclarations sur l'importance de doter le Québec d'une politique linguistique d'envergure, de textes et de livres annotés, d'images de sa carrière ainsi que d'extraits de films documentaires et de reportages d'actualité le mettant à l'honneur.

La SMQ compte environ 300 institutions membres réparties sur l'ensemble du territoire. Outre les villes de Québec et Montréal, l'exposition voyagera dans les régions du Québec pour être présentée dans différents lieux d'exposition.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer la production de cette exposition qui mettra de l'avant la contribution remarquable de Camille Laurin. Père de la loi 101 et de la politique linguistique québécoise, M. Laurin a su redonner confiance et fierté aux Québécoises et Québécois. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à mettre en lumière tout un pan de l'histoire de la défense du fait français au Québec ainsi que le courage et la détermination d'un grand Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la langue française

« Notre culture et notre histoire sont intimement liées au français. Notre langue est un puissant vecteur de fierté. Le projet d'exposition sur Camille Laurin souligne donc de magnifique façon la contribution de ce grand homme, de ce géant, à l'élaboration de la politique linguistique du Québec et au rayonnement de la langue française, indissociable à notre identité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Comme métropole francophone d'Amérique du Nord, ce sera un véritable honneur pour Montréal d'accueillir cette exposition itinérante. Nous avons un devoir de mémoire envers Camille Laurin, qui a tant fait pour la nation québécoise et pour notre langue commune, le français. C'est aussi un homme qui a été bien présent dans l'Est de Montréal, comme député de Bourget. Nous partageons cet attachement à ce territoire. Si nous voulons préserver ce riche héritage culturel et historique, nous devons reprendre le flambeau. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et la région de Montréal

« La Société des musées du Québec est honorée de pouvoir contribuer à ce projet d'exposition itinérante sur le legs inestimable de Camille Laurin au rayonnement de la langue française au Québec. L'expertise muséale de ses membres sera mise à contribution pour faire de cette exposition un véritable succès. »

Jean-François Royal, président de la Société des musées du Québec

« Mon frère Camille Laurin est le Maurice Richard de la langue française. Contre vents et marées, il s'est connecté à l'âme des Québécoises et Québécois et a ravivé leur fierté à protéger et promouvoir la langue française comme creuset de leur identité. »

Pierre Laurin, frère de Camille Laurin

