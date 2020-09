OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Des nouvelles données obtenues grâce à un sondage ABACUS DATA commandé par Santé des enfants Canada montrent que la grande majorité des Canadiens sont très inquiets pour l'avenir des enfants et des jeunes de notre pays. Parmi les personnes interrogées, 92% sont convaincues que les enfants doivent être une priorité du gouvernement et de son plan d'intervention économique national pour répondre à la COVID-19, ainsi que dans le futur, puisque 70% des personnes interrogées pensent que la pandémie aura des effets à long terme sur les enfants.

Les résultats du sondage suggèrent une crainte évidente et générale puisque les Canadiens pensent que les conséquences les plus négatives se situent dans l'éducation classique des enfants (70%), dans la santé mentale et le bien-être des enfants (66%) et dans leur développement social et émotionnel (66%). Un nombre considérable de Canadiens (62%) pensent également que la pandémie a accentué les inégalités entre les familles selon les revenus et le niveau de vie des ménages.

Ces résultats inquiétants viennent juste quelques jours après que le rapport de UNICEF Canada a classé le Canada 30e sur 38 pays selon les mesures prises en matière de santé mentale et physique des enfants, de leur éducation et de la santé de leurs relations tout en signalant que nous avons l'un des taux les plus élevés au monde de suicide chez les adolescents.

Mais il est encore temps de faire des changements positifs, c'est pourquoi aujourd'hui Santé des enfants Canada demande formellement au gouvernement fédéral de nommer un commissaire à l'enfance et à l'adolescence. Ce commissaire garantira que les enfants canadiens soient enfin entendus, ce dont nous avons désespérément besoin pour qu'ils fassent partie intégrante de toutes les conversations alors que nous continuons à nous battre pour la santé et la sécurité du pays qu'ils seront un jour amenés à diriger.

« Nous ne pouvons plus débattre ou discuter des conséquences de la COVID-19 sur nos enfants. Nous avons immédiatement besoin que les dirigeants fédéraux aient de nouvelles idées et prennent des mesures ambitieuses. Ce sont les jeunes qui subiront les conséquences les plus sévères de la pandémie dont les retombées se feront sentir pendant des années à venir, si ce n'est des décennies. Si nous investissons dans nos enfants aujourd'hui, nous en récolterons les bénéfices et c'est ce type d'investissements dont notre pays a besoin. Nous devons agir dès maintenant, affirme Emily Gruenwoldt, présidente-directrice générale de Santé des enfants Canada. »

Santé des enfants Canada a en plus demandé au gouvernement d'investir dans

La facilitation de l'accès en temps voulu aux services de santé pour les enfants

La création d'une entreprise de recherche en santé pour les enfants

Pour plus informations, nous vous invitons à lire les commentaires de notre consultation pré-budgétaire et la recherche sur l'opinion publique : Les effets de la COVID-19 sur la vie des enfants au Canada.

