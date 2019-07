8e Rendez-vous Acadie-Québec - Rivière-du-Loup choisie région hôtesse pour le RVAQ de 2020

MONTRÉAL, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs partenaires, sont heureux d'annoncer que par l'entremise de la candidature de l'organisme Innov&Export PME, Rivière-du-Loup a été choisie région hôtesse pour la 8e édition du Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ), au terme d'un processus de sélection impliquant plusieurs régions du Québec.

Le Rendez-vous Acadie-Québec offre aux entrepreneurs du Québec, du Nouveau-Brunswick et du reste de l'Atlantique une occasion de réseautage unique permettant d'accroître les échanges commerciaux et de promouvoir le développement des entreprises. Il a pour objectif de favoriser l'émergence de partenariats ou d'alliances, d'accroître les liens, les réseaux et les lieux d'échanges entre les entrepreneurs francophones du Nouveau-Brunswick et du Québec, dans une perspective de développement économique et de croissance.

Visant à célébrer les partenariats, forger de nouvelles relations solides et soutenir la vitalité économique des collectivités, le RVAQ permet l'échange d'informations, le partage de meilleures pratiques et de solutions d'affaires innovantes entre les entrepreneurs francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick, tout en les encourageant à faire des affaires en français.

La sélection de la région hôtesse relève du comité de sélection formé des partenaires et des bailleurs de fonds, soit des représentants de la Fédération des chambres de commerce du Québec, du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

« Ces rendez-vous permettent de tisser des liens solides entre les gens d'affaires québécois et acadiens, qu'il sera possible de renforcer encore davantage lors de la 8e édition du Rendez-vous Acadie-Québec et ainsi stimuler l'économie des provinces participantes », a soutenu Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Pour beaucoup d'entrepreneurs, faire affaire dans de nouveaux marchés commence par les provinces voisines, un premier pas pour développer leurs activités d'exportation. Nous encourageons les entreprises de partout au Québec à participer au RVAQ 2020 et bienvenue à Rivière-du-Loup ! »

« Le gouvernement du Québec félicite la Ville de Rivière-du-Loup, qui a été sélectionnée pour la tenue du 8e Rendez-vous Acadie-Québec, ce grand forum de développement des relations d'affaires entre le Québec et l'Acadie. Grâce à son dynamisme et à son esprit d'innovation, la Ville de Rivière-du-Loup et sa communauté entrepreneuriale sauront convier le monde des affaires à un fructueux Rendez-vous valorisant l'avantage francophone et contribuant à élargir l'espace économique francophone au Canada », a déclaré la ministre Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Pour Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, « Les retombées économiques pour la région de Rivière-du-Loup et du Témiscouata seront importantes. Nous sommes très heureux d'accueillir chez nous des entrepreneurs du Québec et de l'Acadie, afin de leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur de nouvelles occasions d'affaires, de partager des pratiques innovantes et d'établir des partenariats. »

« Nos gens d'affaires soulignent que trouver de nouveaux clients et percer dans de nouveaux marchés représentent les principaux obstacles à leur croissance. Les rencontres d'affaires, les conférences et les échanges lors du Rendez-vous Acadie-Québec sont donc essentiels pour les membres du Conseil économique du Nouveau-Brunswick », a commenté Thomas Raffy, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. « Tisser davantage de liens économiques entre nos deux communautés s'avère une formule gagnante pour maximiser l'effet de levier de notre francophonie. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est des plus heureux d'être un organisme porteur des Rendez-vous Acadie-Québec depuis leurs tout débuts. Nous invitons ainsi tous nos membres et futurs membres à se joindre à nous en grand nombre pour cette prochaine édition, à Rivière-du-Loup. »

« Le Rendez-vous Acadie-Québec représente une occasion exceptionnelle de raffermir les liens économiques et d'en nouer de nouveaux entre les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick et du Québec », a dit Robert Gauvin le vice-premier ministre et ministre responsable de la Francophonie. « Le Québec est un partenaire économique important grâce à sa proximité, mais aussi particulièrement en raison des affinités naturelles que nous partageons comme la langue, la culture et des liens d'amitié très solides. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a très hâte de participer à la prochaine édition de l'événement à Rivière-du-Loup. »

Évidemment, les représentants louperivois se réjouissent de la venue de gens d'affaires de partout au Québec et des provinces atlantiques : « La réputation d'accueil de Rivière-du-Loup et sa région en matière de congrès n'est plus à faire et je suis donc assurée que les participants vivront un Rendez-vous à la hauteur de leurs attentes… et même plus! Nous sommes impatients d'accueillir l'événement et ses nombreux participants », a souligné Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

« C'est une très belle opportunité pour Innov&Export PME et ses partenaires locaux de porter un tel projet dans la région du Bas-St-Laurent. Le Rendez-vous Acadie-Québec 2020 sera une occasion unique de réseautage à Rivière-du-Loup, qui permettra sans aucun doute d'accroître les échanges commerciaux et de promouvoir la croissance de nos entreprises », a conclu Carole Doussin, commissaire à l'exportation d'Innov&Export PME.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) conseille le gouvernement du Québec sur toute question ayant trait aux relations canadiennes. Il voit à la défense et à la promotion des intérêts du Québec au Canada. Le SQRC coordonne les relations avec la francophonie canadienne et veille à la mise en œuvre de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Le SQRC soutient aussi le réseau de représentation du Québec au Canada, composé de bureaux situés à Moncton et à Toronto, et dont le mandat de développement économique est une priorité.

À propos du CÉNB

Fondé en 1979, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires francophone des provinces atlantiques. Il représente les entreprises francophones de tous les secteurs économiques de la province du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté d'affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la province.

À propos du Secrétariat des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil exécutif - Direction de la Francophonie et des Langues officielles

La direction de la Francophonie et des Langues officielles a pour mandat de coordonner et de promouvoir les activités du gouvernement du Nouveau-Brunswick en Francophonie provinciale, canadienne et internationale.

À propos de la Ville de Rivière-du-Loup

« Fièrement positionnée au sommet du palmarès des meilleures villes entrepreneuriales du pays en 2016, Rivière-du-Loup demeure une ville avec une culture d'entreprise incomparable et un lieu exceptionnel pour les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Située en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent et traversée au centre-ville par la rue Lafontaine, dont la diversité et le dynamisme des commerçants rythment les saisons, Rivière-du-Loup et ses 20 000 citoyens sont tournés vers l'avenir et proactifs en matière d'innovation technologique et de développement durable. Les infrastructures sportives et culturelles sont multiples et variées et les occasions de s'impliquer dans les organismes et clubs sportifs sont nombreuses. Rivière-du-Loup est LA ville pour trouver l'équilibre et s'épanouir dans les sphères professionnelle, personnelle et sociale. »

À propos d'Innov&Export PME

Innov & Export PME est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le développement économique du Bas-Saint-Laurent en soutenant les PME des huit MRC, tant sur le plan du développement, de l'innovation, de la commercialisation, que sur celui de l'exportation.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Fédération des chambres de commerce du Québec et Programme COREX, Flore Bouchon, Conseillère, Communications et Publications numériques, Courriel : flore.bouchon@fccq.ca, Bureau : 514 844-9571, poste 3227, Cellulaire : 514 561-2845; Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Ministère du Conseil exécutif, Gouvernement du Québec, Jean Auclair, Responsable des relations avec les médias, Courriel : Jean.Auclair@mce-sct.gouv.qc.ca, Téléphone : 418 643-2001, poste 4064; Bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Carl Thériault, Courriel : Carl.theriault@assnat.qc.ca, Téléphone : 418-709-9462; Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc., Thomas Raffy, Président-directeur général, Courriel : thomas@cenb.com, Téléphone : (506) 857-3143; Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Stéphanie Bilodeau, Directrice des communications, Francophonie, Courriel : Stephanie.Bilodeau@gnb.ca, Téléphone : 506-478-3087; Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde, Courriel : karine.plourde@villerdl.ca, Téléphone : 418 867-6706; Innov&Export PME, Carole Doussin, Commissaire à l'exportation, Courriel : carole.doussin@iepme.com, Téléphone : 418-551-1424

Related Links

https://www1.fccq.ca/