8E édition du « GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER » RH et transformation numérique et Accueil et intégration

DRUMMONDVILLE, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Douze comités sectoriels de main-d'œuvre, regroupant plus de 14 000 entreprises manufacturières québécoises, vous invitent à assister à la 8e édition du GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER qui aura lieu le 14 novembre prochain au Centrexpo Cogeco de Drummondville.

Deux thèmes d'importance seront abordés par des conférenciers spécialisés dans leur domaine respectif : « Les tendances RH : démarquez-vous ! » par Nancy Cameron et « L'art de se réinventer… en quelques jours ! » par Nicolas Duvernois.

À l'ère de la transformation numérique, les solutions RH sont au rendez-vous. Des panélistes invités venant de Usihome, Magnus, Faspac et Laboratoire Confab Inc. présenteront des projets concrets, réalisés dans leur entreprise mettant les possibilités technologiques au service d'activités RH. De leur côté, PPD Solution de mousse, Velan Inc., Saputo et Soucy techno Inc. discuteront de solutions innovantes en lien avec leur processus d'accueil et d'intégration.

L'animation de l'événement sera assurée par l'entrepreneure, dragonne invitée et conférencière/animatrice Anne Marcotte. Plus de 350 personnes ont déjà confirmé leur présence à l'événement.

Cette journée ne pourrait avoir lieu sans la contribution de nos nombreux précieux partenaires ; merci à chacun d'eux, dont les principaux : tels que : Groupe DDM, Robin Veilleux Assurances et rentes collectives, SAE Centre-du-Québec, Brio RH PAE, INC Cégep de Drummondville et l'Institut de la Gouvernance numérique.

À PROPOS DES CSMO (organisateurs de l'évènement)

Les comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes reconnus comme partenaires par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ils regroupent principalement des représentants des employeurs et de la main-d'œuvre de leur secteur d'activité.

Les membres des CSMO se mobilisent et se concertent pour mettre en place des solutions adaptées aux besoins communs de la main-d'œuvre. Ils évitent ainsi aux entreprises des investissements coûteux dans la recherche de solutions individuelles.

