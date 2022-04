89e Congrès de l'Acfas - Sciences, innovations et sociétés - Pleine lumière sur les nouveaux savoirs du 9 au 13 mai prochain et lancement des célébrations du 100e anniversaire de l'Acfas

MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Acfas et l'Université Laval sont fières de présenter le 89e Congrès annuel de l'Acfas qui se déroulera du 9 au 13 mai 2022 sous la présidence d'honneur de Boucar Diouf, vulgarisateur scientifique de talent et grand passionné de la langue française.

Placée sous le thème Sciences, innovations et sociétés, la plus importante manifestation scientifique multidisciplinaire de toute la francophonie permettra de prendre la pleine mesure des enjeux et des défis auxquels sont confrontées nos sociétés à travers plus de 200 colloques et 600 communications libres, présentés par quelque 4000 scientifiques issus de 30 pays. Des thèmes porteurs et d'actualité seront abordés au cours des cinq jours du congrès : l'impact de la pandémie sur le développement des enfants, la santé des cours d'eau, les droits autochtones, la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle, la santé mentale, les forêts face aux changements climatiques, etc. De plus, plusieurs colloques traiteront des questions d'équité, de diversité et d'inclusion.

La foisonnante programmation scientifique du congrès, que l'on peut découvrir dès maintenant sur le site de l'Acfas, sera entièrement présentée en ligne. Cette formule dynamique et sécuritaire permettra de rejoindre des milliers de congressistes de partout au pays et de rayonner encore davantage à l'international.

Par ailleurs, afin de favoriser le dialogue entre les sciences et la société, une programmation riche et variée se déroulera en présence sur le campus de l'Université Laval et dans plusieurs lieux de la ville de Québec. Cette programmation gratuite sera offerte à toute la communauté de recherche et à la population. Elle comprendra de nombreuses activités Science-moi ! et certaines activités privilégiées de réseautage dans un environnement sécuritaire. Dans le cadre des nouvelles activités Sciences, innovations et sociétés, des intervenantes et intervenants diversifiés provenant du milieu de la recherche et des affaires échangeront sur leurs parcours et les défis de l'entrepreneuriat scientifique. Plusieurs universités québécoises présenteront également une foule de projets entrepreneuriaux.

Parmi les événements tous publics à ne pas manquer, citons également la conférence qui sera offerte par le président d'honneur du congrès, Boucar Diouf, intitulée L'adaptation selon Boucar, un heureux mélange de verve, d'humour et de connaissances!

« Après avoir travaillé une vingtaine d'années dans les médias comme communicateur scientifique, je suis très content de revenir au congrès de l'Acfas à la fois comme participant et comme président d'honneur, précise Boucar Diouf. Mon bonheur est d'autant plus grand que ce 89e Congrès annuel marque aussi le 100e anniversaire de cette association vouée à l'avancement des sciences. L'Acfas a toujours été pour moi un haut lieu de rencontres humaines, de partage de savoir et d'expériences. »

La rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours, ajoute : « C'est un honneur et un privilège pour l'Université Laval d'accueillir le congrès de l'Acfas en cette année entourant les festivités de son 100e anniversaire. La mobilisation exceptionnelle et unique des membres de la collectivité scientifique permet une transmission du savoir en français à un large public. Ce partage de connaissances met en lumière les nouvelles idées qui émergent et les innovations concrètes qui nous aident à mieux comprendre, à guider et à façonner notre monde pour le bien-être de nos sociétés. »

Coup d'envoi des célébrations entourant le 100e anniversaire de l'Acfas

Le 89e Congrès de l'Acfas revêt cette année un caractère exceptionnel puisqu'il marque le lancement des célébrations du 100e anniversaire de l'association. « Fondée en 1923, l'Acfas travaille depuis ses débuts à rapprocher les sciences de la société, rappelle Jean-Pierre Perreault, président du conseil d'administration de l'Acfas. Le congrès s'inscrit tout à fait dans cette volonté de partage des savoirs afin d'enrichir la réflexion collective, une mission qui nous apparaît encore plus cruciale aujourd'hui, à l'heure où il est souvent difficile de démêler le vrai du faux. »

De son côté, l'Université Laval, qui sera l'hôtesse du congrès pour la 22e fois depuis la création de l'événement, est ravie d'ouvrir les célébrations qui souligneront avec panache la fabuleuse aventure de l'Acfas et sa contribution exceptionnelle à faire briller la langue française comme véhicule des savoirs.

Les partenaires et commanditaires

Le 89e Congrès de l'Acfas bénéficie de l'appui des partenaires suivants : la Commission canadienne pour l'UNESCO, Radio-Canada, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Fondation canadienne pour l'innovation, Axelys, Hydro Québec, le CHU de Québec, BMO Groupe financier, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil national de recherches du Canada, le Centre national de la recherche scientifique de France, le Consulat général de France à Québec, les Fonds de recherche du Québec, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Réseau de l'Université du Québec, la Ville de Québec, Destination Québec cité, le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, Québec Destination affaires, le Secrétariat des affaires autochtone du Québec, Le Devoir, Québec Science, KIWAD, Fourwaves, PFT Solution.

À propos de l'Acfas

L'Acfas, qui célébrera son 100e anniversaire de mai 2022 à juin 2023, fait rayonner les savoirs comme moteur de développement de nos sociétés en rassemblant les acteurs de la recherche au sein de la francophonie. Résolument tournée vers l'avenir, elle est un puissant vecteur de démocratisation et de communication scientifique. Elle valorise les chercheur-se-s de toutes les disciplines, ainsi que l'excellence en recherche.

À propos de l'Université Laval

Université d'impact, animée par un esprit d'innovation et la recherche de l'excellence, l'Université Laval fait partie des principales universités de recherche au Canada, se classant au 7e rang avec des fonds de plus de 400 M$ alloués à la recherche l'an dernier. Leader en formation à distance, elle compte plus de 1 650 professeurs, plus de 2 300 chargés de cours et autres membres du personnel enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec quelque 55 000 étudiants annuellement, dont 29 % aux cycles supérieurs. L'Université valorise la diversité et est fière des membres de sa communauté, qui proviennent de 135 pays. Plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord, l'Université Laval a formé à ce jour plus de 326 000 personnes qui participent, chacune à leur façon, au progrès des sociétés. www.ulaval.ca

