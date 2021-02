850 000 $ pour soutenir les entreprises touristiques de l'Outaouais

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'encourager la relance touristique de Gatineau, en Outaouais, en confirmant une aide de 850 000 $ à Tourisme Outaouais. Cette enveloppe sera destinée au soutien aux entreprises touristiques qui ont été particulièrement touchées par la baisse du nombre de touristes et qui sont considérées comme stratégiques pour la relance postpandémique.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Mme France Bélisle.

Cette aide financière est octroyée par l'entremise du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), créé à la suite de la mise à jour économique du 18 novembre dernier. L'objectif de cette nouvelle mesure est d'éviter la déstructuration de l'offre touristique emblématique dans les villes qui sont le cœur des portes d'entrée touristiques du Québec, comme Montréal, Québec et Gatineau.

Citations :

« Le rôle de nos portes d'entrée touristiques, telles que l'Outaouais, est et restera capital au sortir de la crise. Gatineau constitue un des centres urbains où arrivent les touristes pour ensuite essaimer dans la région et vers d'autres régions. En ces moments plus difficiles pour nos grands centres, votre gouvernement agit dès maintenant, en collaboration avec ses partenaires régionaux comme Tourisme Outaouais, pour soutenir leurs actifs stratégiques en vue de la relance. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour que le Québec puisse proposer à nouveau à ses visiteurs, le moment venu, les attraits et l'accueil exceptionnels qui font sa renommée à travers le monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Lorsque la crise sera derrière nous, la concurrence entre les destinations pour attirer les visiteurs sera vive. Nous devons donc assurer le maintien de nos acquis et poursuivre le développement d'une offre touristique de haut calibre. Grâce à cette aide financière et au travail exceptionnel de Tourisme Outaouais auprès des entrepreneurs de la région, je suis convaincu que Gatineau et l'ensemble de l'Outaouais sauront conserver leur attractivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Les centres urbains comme Gatineau ne sont pas fréquentés actuellement. Par conséquent, l'offre touristique et tout l'écosystème touristique en sont affectés. Ce soutien permettra à des entreprises existantes de survivre et de venir aider d'autres entreprises du centre-ville à se tenir la tête hors de l'eau. Il faut nécessairement veiller à maintenir une offre touristique en Outaouais pour s'appuyer sur des piliers à la relance. »

France Bélisle, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Le volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme est doté d'une enveloppe totale de 17 millions de dollars.



Les autres mesures de soutien à l'industrie touristique annoncées par la ministre du Tourisme à la suite de la mise à jour économique se répartissent comme suit :

38 millions de dollars pour appuyer le secteur de l'hébergement touristique;



5 millions de dollars pour la promotion touristique sur les marchés québécois et hors Québec;



3 millions de dollars sur trois ans accordés au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme pour la mise en œuvre d'actions ciblées visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d'œuvre en tourisme.

Ces mesures s'ajoutent à celles du Plan de relance touristique de 753 millions de dollars annoncé en juin dernier; à un financement supplémentaire de 8,7 millions de dollars annoncé en septembre 2020 pour la création de nouveaux Passeports Attraits; et aux ajustements importants apportés au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme et à l'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie locale.

