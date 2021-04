QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'octroi de 8 millions de dollars pour la création et la mise en œuvre d'un incubateur-accélérateur dont l'objectif sera de stimuler la réalisation de projets touristiques au nord du 49e parallèle et, ainsi, de contribuer au dynamisme économique du territoire. Au cours des prochaines années, il soutiendra la concrétisation de projets structurants et durables, qui rehausseront la qualité de l'offre nature-culture-aventure de même que la structuration et la commercialisation des produits touristiques.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ils ont également profité de l'occasion pour annoncer un soutien gouvernemental de 5 millions de dollars à Air Tunilik.

L'incubateur-accélérateur offrira aux promoteurs du nord du Québec un accompagnement sur mesure aux étapes clés de la réalisation du plan d'affaires, du montage financier et de la mise en œuvre de leurs projets touristiques. Cet accompagnement permettra à des projets touristiques d'entrepreneurs et de communautés locales de voir le jour tout en accélérant les démarches pour qu'ils se concrétisent plus rapidement en ce sens.

Ce projet sera porté par trois associations touristiques sectorielles reconnues pour leur expertise en tourisme de nature-culture, soit la Fédération des pourvoiries du Québec, Tourisme Autochtone Québec et Aventure Écotourisme Québec. Son modèle d'intervention sera élaboré en collaboration avec les partenaires du nord du Québec, notamment les associations touristiques régionales et les communautés autochtones.

Citations :

« Le territoire situé au nord du 49e parallèle, dont les attraits uniques confirment la réputation du Québec comme destination incontournable, a le potentiel de devenir une destination touristique de renommée internationale. L'incubateur-accélérateur permettra aux entrepreneurs touristiques du nord du Québec d'être accompagnés par des experts afin que leurs projets puissent se concrétiser plus rapidement, au bénéfice des collectivités dans lesquelles ils vont s'implanter. En respectant les principes d'un développement durable et responsable, ces projets favoriseront une offre touristique régionale encore plus attrayante lorsque le tourisme à plus grande échelle reprendra. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Plan d'action nordique 2020-2023 vise à promouvoir la diversification économique locale en privilégiant des secteurs d'activité clés tels que le tourisme nordique. En effet, l'appui financier annoncé aujourd'hui permettra de soutenir des initiatives touristiques locales porteuses pour le nord du 49e parallèle et de mettre en valeur le potentiel touristique de ce grand territoire, et ce, au bénéfice de tout le Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le tourisme est appelé à occuper une place plus importante dans le développement économique des régions du nord du Québec. La création d'un incubateur-accélérateur destiné à propulser les projets touristiques porteurs est une excellente nouvelle pour toutes les communautés, dont celles autochtones, établies sur ce vaste et magnifique territoire. Je suis fier que nous accompagnions les acteurs touristiques au nord du 49e parallèle et leurs partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives. Celles-ci mettront en lumière leur créativité, leur connaissance fine du territoire et la diversité d'expériences qu'il est possible d'offrir aux visiteurs. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Nous souhaitons mettre sur pied un incubateur-accélérateur à la fois innovant et agile, qui s'appuiera sur des bases solides et des relations durables. L'expertise des trois associations sectorielles spécialisées dans l'axe nature-culture-aventure et la concertation des intervenants du milieu seront au cœur de la démarche. L'incubateur-accélérateur devra agir comme un catalyseur de projets structurants qui permettront de rehausser l'offre touristique au bénéfice de tous. »

Marc Plourde, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec

« Le modèle d'intervention sera développé en cohésion avec les communautés locales et les enjeux territoriaux. Le respect des valeurs culturelles et le développement durable feront partie des critères de sélection de base. De plus, la pérennité de la démarche et le transfert d'expertise du sud au nord se trouvent au centre de nos réflexions. »

Dave Laveau, directeur général de Tourisme Autochtone Québec

« La croissance du tourisme dans l'axe nature-culture-aventure représente une occasion importante pour le Québec. Grâce à sa formule taillée sur mesure, l'incubateur-accélérateur propulsera de nouvelles expériences sécuritaires et distinctives au nord du 49e parallèle. »

Pierre Gaudreault, directeur général d'Aventure Écotourisme Québec

Faits saillants :

Le projet d'incubateur-accélérateur est doté d'une enveloppe de 8 millions de dollars, dont la moitié provient du ministère du Tourisme et l'autre de la Société du Plan Nord dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23).

Sur les 8 millions de dollars investis, une somme de 6 millions est destinée à appuyer la mise en œuvre de projets d'entreprises qui auront bénéficié d'un accompagnement. Les modalités du projet d'incubateur-accélérateur seront dévoilées ultérieurement.

Ce projet s'inscrit dans la mesure 2.1.1 Développer le secteur du tourisme nordique de l'orientation 2 - Un tissu économique fort et diversifié du PAN 20-23.

Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire.

Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle.

Liens connexes :

Vous pouvez consulter la version intégrale du PAN 20-23 sur le site Web de la Société du Plan Nord : plannord.gouv.qc.ca .

Suivez le déploiement du PAN 20-23 sur Twitter : @PlanNord.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 528-8407, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Andréanne Séguin, Responsable des communications, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66409

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca