7e Prix de la relève agricole - Les honneurs décernés aux propriétaires de la Ferme Coopérative Agricola

QUÉBEC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une visite de la Ferme Coopérative Agricola, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a remis le septième Prix de la relève agricole aux propriétaires de l'établissement, Mmes Natalie Childs, Hannah Hunter et Heather Syposz ainsi que M. Caleb Langille. Ce prix est accompagné d'une bourse de 7 500 $.

De gauche à droite : Hannah Hunter, Caleb Langille, Heather Syposz, Natalie Childs, André Lamontagne (Groupe CNW/Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les quatre jeunes agriculteurs se sont distingués de leurs pairs par leur esprit d'innovation, leur compétence et leur engagement dans la collectivité. L'entreprise est située à Papineauville, dans la région de l'Outaouais, et est spécialisée dans la production de paniers de légumes variés biologiques, d'asperges et de fleurs coupées.

Citations

« Je constate que le Québec peut compter sur une relève agricole dynamique et innovante, et les quatre copropriétaires de la Ferme Coopérative Agricola en sont de fiers représentants. Particulièrement dans un contexte où l'on favorise l'autonomie alimentaire, nous avons plus que jamais la responsabilité de soutenir les jeunes qui choisissent de faire carrière en agriculture. À les voir développer leur vision entrepreneuriale, s'engager activement pour contribuer à la sécurité alimentaire de la collectivité et poser des gestes concrets en matière d'environnement et de développement durable, notamment pour s'adapter aux changements climatiques, on a tous envie de se laisser inspirer par leur audace et leur énergie. Je leur souhaite un franc succès dans la poursuite de leurs projets! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je tiens à féliciter les quatre copropriétaires de la Ferme Coopérative Agricola. La région de l'Outaouais peut se réjouir de la présence d'une relève agricole dynamique! En récompensant et en soutenant tous les modèles de production agricole au Québec, nous renforçons la vitalité économique de nos régions. J'invite particulièrement les Papineauvillois et les Papineauvilloises à encourager Natalie, Hannah, Heather et Caleb en se procurant quelques-uns de leurs produits. Bon succès! »

M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, des Communications, de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« Nous avons décidé de créer une ferme en coopérative parce que cela nous permettait de travailler selon nos forces plutôt que d'essayer de tout faire. Le fait d'être quatre copropriétaires très motivés et possédant des compétences complémentaires a toujours été l'un de nos plus grands atouts. »

Mmes Natalie Childs, Hannah Hunter et Heather Syposz ainsi que M. Caleb Langille, copropriétaires de la Ferme Coopérative Agricola

Faits saillants

Les copropriétaires de la Ferme Coopérative Agricola ont démarré leurs activités en 2019, à la suite du rachat d'une propriété agricole.

La mission de cette coopérative de travailleurs est de bâtir une entreprise agricole viable sur les plans économique, environnemental et social. La production et le développement durable sont au cœur des décisions. L'entreprise se concentre notamment sur le renforcement de la résilience climatique dans chaque partie de ses activités agricoles. Un autre volet important de son activité consiste à contribuer à la sécurité alimentaire de tous les membres de la collectivité, quel que soit leur revenu.

Le prix a été attribué sur la recommandation d'un jury composé d'experts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de représentants d'organisations partenaires.

Lien connexe

