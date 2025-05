7e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Raphaël Benoit reçoit le prix Créativité jeunesse

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a décerné le prix Créativité jeunesse à Raphaël Benoît. Ce prix Reconnaissance jeunesse pour les 15 à 35 ans souligne la capacité de la personne honorée à transformer ses idées en actions concrètes de façon originale.

Raphaël Benoît est conseiller municipal à Saint-Léonard-de-Portneuf et musicien à ses heures. Parmi ses initiatives, on compte la création du Festival OPINS, une manifestation consacrée au bien-être, à la culture et au plein air. Non seulement Raphaël Benoît l'a-t-il conçue, planifiée et réalisée, mais il y a également démontré son talent artistique, en offrant un spectacle musical présentant ses propres compositions. Il est reconnu comme un leader exceptionnel dont l'engagement bénévole et la créativité ont transformé sa communauté.

Il reçoit une bourse de 1500 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.

Citations

« Toutes mes félicitations à M. Benoit et aux autres récipiendaires qui se sont démarqués par leur implication. C'est grâce à l'engagement exceptionnel de citoyennes et de citoyens comme vous que les jeunes peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement dans notre société ainsi qu'être inspirés par les actions de leurs pairs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« J'adresse mes plus sincères félicitations à Raphaël Benoit, un jeune portneuvois que je connais bien et que j'apprécie particulièrement pour son implication depuis de nombreuses années au sein de sa communauté. En alliant vision, talent artistique et engagement citoyen, Raphaël contribue concrètement au rayonnement de Saint-Léonard-de-Portneuf, et il illustre brillamment le dynamisme exceptionnel de notre jeunesse dans Portneuf et au Québec. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse.

Les prix Reconnaissance jeunesse ont été créés en 2018 par le Secrétariat à la jeunesse pour mettre en valeur une jeunesse dynamique et engagée. Ils récompensent également les intervenantes et intervenants passionnés qui inspirent les jeunes.

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats ainsi que ceux des designers ayant créé le trophée 2025, consultez cette page sur Québec.ca

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

