78e congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à M. Julien Savard

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 78e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le prix Fernand-Houle à M. Julien Savard.

Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Julien Savard est le plus jeune des 4 frères qui ont pris les rênes de l'entreprise de leur père en 1971 qui existait depuis 1940.

En 1978, les frères érigent leur première usine de béton bitumineux à Saint-Marc-des-Carrières dans leur ville natale. À la suite de plusieurs acquisitions et fusions d'entreprises, Construction & Pavage Portneuf inc. prend naissance en 1980. En 1982, Julien Savard et son frère Rénald acquièrent les parts de leurs deux frères aînés. Ainsi, la transmission à la génération suivante entamée dans les années 80 s'est faite dans la continuité des valeurs traditionnelles de l'entreprise.

Avec un fort profil administratif, un développeur, Julien Savard est toujours présent pour solutionner les problèmes et faire avancer l'entreprise.

Julien Savard s'est impliqué auprès de l'ACRGTQ pendant plus d'une décennie. Il a été administrateur, trésorier et président du Regroupement professionnel des exploitants de centrales d'enrobage, en étant l'un de ses fondateurs.

Au fil des années, il entretient la culture familiale au sein de l'entreprise même aujourd'hui avec ses 350 employés. Homme d'équipe, humble et discret, il ne cherche pas les mérites ou à être sous les projecteurs. Impliqué dans sa communauté, il a également présidé La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf.

Toujours impliqué dans l'entreprise familiale, il a particulièrement accéléré le développement de l'organisation au cours des 15 dernières années et la 3e génération est maintenant en place.

L'ACRGTQ rend hommage à ce récipiendaire pour ce parcours inspirant.

À propos de Fernand Houle

Fondateur de EBC inc., c'est en mettant de l'avant ses qualités d'ingénieur et de fonceur qu'il est devenu un des entrepreneurs généraux les plus respectés du Québec. Ayant rendu l'âme en 2010, ce visionnaire de notre industrie a pavé la voie à de nombreuses organisations québécoises qui sont aujourd'hui reconnues, elles aussi, comme des fleurons de notre industrie.

Il a été également grandement impliqué dans différentes associations. Il a été notamment président du conseil d'administration de l'ACRGTQ en 1984 et été membre du premier conseil d'administration de l'Association des entreprises en construction du Québec (AECQ). Il y a siégé comme officier et y a siégé également au comité exécutif à titre de secrétaire de 1976 à 1979.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

