78e congrès de l'ACRGTQ - Eurovia Québec se mérite le prix Défi prévention santé-sécurité du travail de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque, a remis, en compagnie de Mme Nadia Rabouin, directrice prévention de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à Eurovia Québec.

À la demande de l'ACRGTQ, l'ASP Construction a accepté encore cette année de faire partie du comité d'examen.

« Cette remise de prix se veut une initiative qui permet aux entrepreneurs de valoriser leurs efforts dans un contexte où la santé et la sécurité ont une place de premier plan dans la gestion des chantiers de construction au Québec », a mentionné la directrice générale, Gisèle Bourque, lors de la remise du prix.

Eurovia Québec, a mis de l'avant le développement d'un exosquelette spécialement adapté aux métiers de la construction aux prises avec des blessures au dos. En matière de prévention, aborder les défis du travail physique sur les chantiers est essentiel.

La directrice prévention de l'ASP Construction, Mme Rabouin, a mentionné lors de son allocution : « De nouvelles technologies existent pour soutenir les employeurs dans leur démarche de prévention et les bénéfices sont bien réels ! Afin d'en faciliter l'intégration et l'utilisation, ces nouvelles pratiques doivent être adaptées aux travailleurs et développées en collaboration avec les équipes de travail. Eurovia Québec et son personnel ont réussi cette intégration avec succès sur leurs chantiers ».

Le Prix Défi prévention santé-sécurité du travail souligne les efforts des entrepreneurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les chantiers de construction de génie civil et voirie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

