77e congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix Innovation à Pomerleau

QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour son 77e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) innove en mettant en place le Prix Innovation qui valorise les efforts de ses membres dans la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité de leur organisation. L'Association a remis le prix Innovation à Pomerleau.

La déconstruction du pont Champlain est un projet d'infrastructure majeur et unique en son genre au Québec géré par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI). Il posait de nombreux défis à l'entrepreneur Nouvel Horizon Saint-Laurent (NHSL), une société constituée de Pomerleau et Delsan-AIM.

L'un de ces défis était de rendre accessibles, en tout temps et à un grand nombre d'intervenants, les informations complexes et changeantes de la planification et du séquencement des travaux. C'est pourquoi l'équipe Innovation de Pomerleau a développé un outil lié en temps réel aux données de l'échéancier et qui permet de partager d'une manière visuelle, simple et efficace les séquences des travaux à venir.

La valeur ajoutée de l'outil a été évidente dès le début de son utilisation : collaboration efficace entre les partenaires, communication simple et claire grâce aux différents filtres, optimisation de l'échéancier et démocratisation des données de planification.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

