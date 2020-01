76e congrès de l'ACRGTQ - Sébastien Marcoux élu président de l'ACRGTQ par l'Assemblée générale

QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son 76e congrès qui a rassemblé plus d'un millier de participants, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a élu M. Sébastien Marcoux à titre de président du conseil d'administration, M. Marcoux est directeur conception-construction et vice-président de Construction Kiewit.

« Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez, et je sais qu'ensemble, nous avons encore beaucoup de défis stimulants à relever. Je vous assure de mon implication et de mon dévouement », a mentionné le nouveau président du conseil.

Lors de son allocution devant les membres de l'ACRGTQ, M. Marcoux a tenu à rappeler que plusieurs dossiers seront au menu en 2020, dont celui du virage numérique, des retards de paiement, des différents modes d'octroi et de réalisations de contrat et de la santé et sécurité des travailleurs.

Il a poursuivi : « L'innovation constitue un facteur déterminant dans le succès des entreprises dans tous les secteurs, incluant le nôtre. Le virage numérique, l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux constituent un enjeu majeur pour les entreprises dans le domaine de la construction. Ce sera un dossier important pour l'ACRGTQ en 2020 ».

Il a notamment conclu en rappelant que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans l'industrie de la construction et qu'elle en subit les conséquences. « Les inquiétudes des entrepreneurs sont bien réelles, il faut que des actions concrètes soient prises rapidement, et ce, sur plusieurs fronts. Il en va de la pérennité de notre main-d'œuvre ».

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

