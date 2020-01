76e congrès de l'ACRGTQ - KPH Turcot se mérite le prix Reconnaissance-mixité de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 76e anniversaire, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souligne pour une deuxième année consécutive l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction. La présidente du conseil d'administration de l'ACRGTQ, Mme Marie-Claude Houle, a remis le prix Reconnaissance-mixité à KPH Turcot. Le prix est commandité par AON.

KPH Turcot a été l'organisation qui s'est démarqué en 2019 en embauchant un très grand nombre de femmes détenant un certificat de compétence de l'industrie de la construction. KPH Turcot se démarque notamment pour l'accueil et la mise en place d'outils de rétention des femmes notamment sur le chantier Turcot. On se rappellera que Construction Kiewit, partenaire du consortium, a une politique favorisant l'embauche des femmes sur ses chantiers. Elle croit à l'égalité et aux bienfaits de la présence des femmes sur les chantiers et en fait la promotion.

Persévérantes, proactives et travaillantes, les femmes œuvrant pour KPH Turcot vous apprendront qu'elles apprécient l'esprit d'équipe ainsi que la collégialité entre travailleurs.

L'ACRGTQ appuie sans réserve les objectifs du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction et considère que l'industrie doit créer un milieu propice à la mixité et par le fait même à l'inclusion des femmes.

On se rappellera que l'ACRGTQ est fière de participer à l'atteinte des objectifs communs de l'industrie de la construction, de valoriser et de promouvoir l'accès des femmes aux métiers de l'industrie de la construction et ultimement d'en accroître son nombre et d'en augmenter leur proportion de la main-d'œuvre totale.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672, Cell. : (418) 576-4731

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/