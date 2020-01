76e congrès de l'ACRGTQ - Eurovia Québec récipiendaire du prix Génie-voirie en développement durable

QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie d'Anik Girard, directrice générale de Constructo, le prix Génie-voirie en développement durable 2020 à Eurovia Québec. Le prix est commandité par Ressources environnement.

Cette année, le gagnant du prix Génie-voirie en développement durable s'est fait remarquer notamment par son implication et son comportement à l'égard de la sauvegarde de l'environnement.

Eurovia Québec accorde une importance considérable à l'économie des ressources en favorisant le recyclage, en valorisant l'utilisation de matières premières de substitution et en promouvant les solutions environnementales visant les économies d'énergie et diminuer les rejets de gaz à effet de serre.

Ainsi, depuis de nombreuses années, l'entreprise investit massivement dans des solutions permettant de réduire la consommation énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Eurovia Québec a notamment modifié l'alimentation en énergie de concasseurs mobiles, de bouilloires, de véhicules en la remplaçant par une alimentation électrique permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise a également diminué considérablement l'utilisation et par le fait même la consommation d'énergie de centrales d'enrobages en installant des silos d'entreposage d'enrobés bitumineux.

L'entreprise poursuivra ses investissements pour favoriser l'économie des ressources et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Elle a objectif de réduire de 27% ses émissions de GES d'ici 2030.

Organisé conjointement par Constructo et l'ACRGTQ, le prix Génie-voirie en développement durable a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs québécois du secteur génie civil et voirie à l'importance d'exercer leurs activités en tenant compte des enjeux de développement durable visant à créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

Constructo se spécialise dans la livraison d'information stratégique aux différents acteurs du milieu de la construction au Québec, depuis 1963, par l'entremise de son journal bihebdomadaire et de son pendant électronique, en plus de les tenir au diapason de l'innovation et des tendances qui se profilent dans l'industrie par le biais de ses différentes publications thématiques. C'est sans compter que cette division de TC Médias agit également en partenariat avec Groupe CGI pour la gestion du SÉAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

