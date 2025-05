75 000 $ pour soutenir l'engagement d'Action Plus Brome-Missisquoi

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 75 000 $ à Action Plus Brome-Missisquoi pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, Action Plus Brome-Missisquoi mettra en œuvre un processus d'auto-évaluation de ses besoins et de ceux de la communauté.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La somme attribuée par notre gouvernement à Action Plus Brome-Missisquoi lui permettra de brosser un portrait de la situation en Estrie en matière d'action communautaire. Cette évaluation saura orienter les efforts de l'organisme portant sur les attentes et les besoins de la communauté. Je salue la contribution de cet organisme qui veille à défendre les droits des personnes les plus démunies. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce soutien financier à Action Plus Brome-Missisquoi, lui permettra de renforcer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances, afin de mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de Brome-Missisquoi. Je remercie ma collègue, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, pour son appui à cet organisme qui œuvre activement au mieux-être de notre communauté. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

