700 000 $ pour appuyer la candidature de l'île d'Anticosti à titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 700 000 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie pour l'année financière 2023-2024 afin de la soutenir dans les activités liées à la recherche scientifique, à la mise en valeur de l'île d'Anticosti et à la création de la société de gestion d'un éventuel site du patrimoine mondial. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain. Cette contribution permettra aussi à la MRC d'assurer le suivi de la candidature et d'amorcer la mise en place d'une structure de gouvernance permanente.

Le gouvernement du Québec accompagne depuis plusieurs années la Municipalité de L'Île-d'Anticosti et la MRC de Minganie dans le processus d'inscription de ce joyau de la Côte-Nord sur la Liste du patrimoine mondial, en plus d'être responsable de sa protection. La décision finale du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO relative à la candidature de l'île d'Anticosti comme site du patrimoine mondial est attendue lors de sa prochaine session à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 25 septembre prochain.

Rappelons qu'en décembre 2020, la réserve de biodiversité projetée d'Anticosti a été officiellement créée par le gouvernement en vue d'assurer la protection du site pour son inscription éventuelle sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La superficie totale de cette aire protégée s'élève à 1 651 kilomètres carrés. Seules les activités visant la protection et la restauration de la biodiversité ainsi que les activités compatibles avec l'objectif de conservation peuvent y être autorisées.

Tout comme la protection du site, sa mise en valeur est au cœur de la démarche de reconnaissance à l'UNESCO. Le montant accordé à la MRC de Minganie lui permettra de recruter et de coordonner du personnel et d'assurer la gestion des volets de recherche scientifique et de mise en valeur du site en attendant qu'une structure de gouvernance officielle soit mise en place.

Citations :

« Anticosti est une île emblématique du Québec qu'on se doit de protéger et de mettre en valeur. En accordant une subvention de 700 000 $ à la MRC de Minganie, nous poursuivons cet objectif et nous renforçons notre engagement à préserver ce joyau québécois. L'île d'Anticosti présente depuis longtemps une valeur exceptionnelle, se distinguant par l'abondance, la diversité et l'état de conservation des fossiles présents sur son territoire. C'est aussi pour cette raison que ma collègue ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, et moi, soutenons sa candidature à l'UNESCO. Nous attendons avec impatience la décision qui sera rendue par le Comité du patrimoine mondial à Riyad en septembre prochain. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, comme la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, la MRC de Minganie et les communautés innues de Ekuanitshit et Nutashkuan, s'investissent dans ce projet stimulant qui fera rayonner le Québec à l'international. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fière d'annoncer un investissement de 700 000 $ pour soutenir la candidature, à titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO, de ce joyau de la Côte-Nord, et même du Québec, soit l'île d'Anticosti. Je remercie tous les acteurs locaux qui sont au cœur de ce projet ambitieux! J'ai très hâte de connaître la décision du comité de sélection. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Nous sommes reconnaissants de ce nouvel appui du gouvernement du Québec qui permettra de mener à terme le processus de candidature, en plus de jeter les bases organisationnelles de ce qui pourrait bientôt devenir un nouveau site du patrimoine mondial. Notre municipalité est déjà à pied d'œuvre pour préparer le milieu, ce qui se traduit notamment par la mise à niveau de nos infrastructures, l'amélioration de l'accessibilité du territoire ainsi que l'augmentation de notre capacité d'accueil. Nous souhaitons développer un site de calibre mondial qui fera honneur aux gens de notre communauté et à l'ensemble du Québec. »

Hélène Boulanger, mairesse de L'Île-d'Anticosti

« La MRC de Minganie est fière de s'impliquer dans ce dossier d'envergure en soutenant la municipalité dans les dernières étapes de la démarche de reconnaissance de l'île d'Anticosti auprès de l'UNESCO. En plus d'offrir le soutien administratif et technique pour la gestion de cette nouvelle entente, nous poursuivrons notre collaboration en faisant les démarches nécessaires pour faire de l'île d'Anticosti une destination incontournable de la Minganie et de la région de la Côte-Nord, à l'image de son potentiel exceptionnel. »

Meggie Richard, préfète, Municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie

Faits saillants :

L'île d'Anticosti est couverte de forêts. Sa superficie correspond à une fois et demie celle de l'île du Prince-Édouard. Elle s'étend dans l'estuaire du Saint-Laurent à la hauteur de Havre-Saint-Pierre et de Natashquan sur la Côte-Nord, à 600 kilomètres au nord-est de Québec.

à la hauteur de et de sur la Côte-Nord, à 600 kilomètres au nord-est de Québec. Le 24 octobre 2019, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité une motion afin de réitérer « que l'île d'Anticosti est un joyau naturel dont la valeur du patrimoine géologique et paléontologique est mondialement reconnue et qu'elle demande au gouvernement de s'engager à protéger l'île d'Anticosti, à conserver son caractère naturel exceptionnel et à soutenir sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO ».

L'île d'Anticosti constitue le meilleur laboratoire naturel du monde pour l'étude des fossiles et des strates sédimentaires issus de la première extinction de masse du vivant. On y trouve le témoignage fossile le plus complet de la vie marine couvrant 15 millions d'années de l'histoire de la Terre, il y a 437 à 447 millions d'années.

Les deux sites québécois qui figurent actuellement sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont l'arrondissement historique du Vieux-Québec, inscrit en 1985, et le parc national de Miguasha dans la péninsule gaspésienne, inscrit en 1999.

À la suite de la confirmation de l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre 2023, une structure de gouvernance permanente serait progressivement mise en place. Elle pourrait notamment confier la mise en valeur du site et la recherche scientifique à un organisme de gestion constitué à cette fin.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les critères de sélection appliqués par l'UNESCO : whc.unesco.org/fr/criteres/ .

. Pour prendre connaissance de la liste des aires protégées au Québec : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre.

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et

ministre responsable de la région

des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Bénédicte Trottier Lavoie Attachée de presse Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord Tél. : 514 686-7100

Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs