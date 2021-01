MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Selon un sondage mené récemment par la Banque Scotia, 60 % des investisseurs au Québec entrevoient favorablement leur avenir financier, mais la plupart des Québécois (70 %) admettent qu'ils sont incertains des mesures à prendre en ce qui concerne leurs placements même si la crise sanitaire sévit depuis près d'un an.

Le sondage de la Banque Scotia sur la confiance des investisseurs particuliers 2021, qui se penche sur le comportement des Canadiens en matière de placements, révèle que 59 % des Québécois estiment que le marché actuel offre toujours de bonnes perspectives. En outre, une même proportion d'investisseurs québécois affirment que leur niveau de confiance à l'égard des marchés financiers s'est accru depuis l'approbation de vaccins contre la COVID-19. Malgré cet optimisme, plusieurs investisseurs demeurent toutefois prudents : 20 % déclarent qu'ils préfèrent attendre avant d'investir la totalité de leur épargne en raison de l'incertitude que suscite la pandémie.

« Les Québécois continuent de subir les conséquences financières de la pandémie, et il est tout à fait normal qu'ils soient inquiets, explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente régionale, Québec et Est de l'Ontario. Il est plus important que jamais de les accompagner pour qu'ils atteignent leurs objectifs financiers. »

Mme Brouillard propose deux solutions importantes pour réduire cette incertitude :

Établir des objectifs. Les fonds épargnés serviront-ils pour la retraite, les études des enfants ou un achat important? Se fixer des objectifs clairs permet de mettre en place la bonne stratégie de placement. Obtenir des conseils financiers. Un conseiller passera en revue les objectifs, la tolérance au risque, l'horizon temporel et les options de placement de son client, et lui présentera un plan taillé sur mesure.

Préoccupations concernant la retraite

La pandémie a poussé les Québécois à revoir leurs plans de retraite. De fait, 59 % estiment qu'ils n'épargnent pas suffisamment en vue de la retraite, 31 % affirment qu'ils devront repousser le moment de la retraite en raison de la pandémie, et 23 % indiquent qu'ils ne parviendront pas à rembourser la totalité de leur dette avant la retraite.

« Lorsqu'il est question d'avenir financier, il est important de veiller à faire fructifier son argent, ajoute Mme Brouillard. Le conseiller évalue la situation financière du client et dresse un plan qui l'aidera à atteindre ses objectifs, en plus de répondre à ses préoccupations. »

La Banque Scotia offre, en personne ou en ligne, plusieurs outils qui visent à aider les Canadiens à planifier leur avenir financier.

Planification financière Conseils+. Des conseillers de la Banque Scotia sont présents dans chaque succursale pour aider les clients à définir leurs besoins, ainsi qu'à élaborer et à mettre en place un plan adapté à leur situation. Ils restent en contact avec les clients, et veillent à ce que le plan soit adapté aux nouvelles réalités de la vie afin qu'ils restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers.

Des conseillers de la Banque Scotia sont présents dans chaque succursale pour aider les clients à définir leurs besoins, ainsi qu'à élaborer et à mettre en place un plan adapté à leur situation. Ils restent en contact avec les clients, et veillent à ce que le plan soit adapté aux nouvelles réalités de la vie afin qu'ils restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers. Centre ScotiaConseils+ est un nouveau portail en ligne qui offre une approche complète de planification financière en libre-service et permet de prendre rendez-vous avec un conseiller en services bancaires de la Banque Scotia en vue d'obtenir des conseils plus personnalisés.

est un nouveau portail en ligne qui offre une approche complète de planification financière en libre-service et permet de prendre rendez-vous avec un conseiller en services bancaires de la Banque Scotia en vue d'obtenir des conseils plus personnalisés. Le Programme de retraite Scotia Aria MD aide les conseillers de la Banque Scotia à déterminer la durée des placements à la retraite.

aide les conseillers de la Banque Scotia à déterminer la durée des placements à la retraite. L'analyseur de portefeuille permet aux conseillers de vérifier si le profil de risque, la pondération sectorielle et l'exposition régionale conviennent à l'horizon temporel, à l'objectif financier et à la tolérance au risque du client.

permet aux conseillers de vérifier si le profil de risque, la pondération sectorielle et l'exposition régionale conviennent à l'horizon temporel, à l'objectif financier et à la tolérance au risque du client. Le Groupe de discussion virtuel : Investir en période d'incertitude propose une discussion en ligne réunissant des experts de la Banque Scotia en matière de finances qui répondent sans frais aux questions les plus fréquentes que se posent les Canadiens durant la pandémie.

Méthodologie : Le sondage de la Banque Scotia sur la confiance des investisseurs particuliers 2021 a été réalisé par Maru/Blue les 5 et 6 janvier 2021 pour le compte de la Banque Scotia. Le sondage en ligne a permis de recueillir l'opinion de 1 523 Canadiens d'un océan à l'autre et les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population du Canada selon les données de recensement les plus récentes.

