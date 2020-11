7 familles pour sensibiliser à la proche aidance

1,7 million de personnes sont proches aidantes au Québec. Pourtant, elles ne se reconnaissent pas comme telles et ne bénéficient ainsi d'aucune des aides mises à leur disposition. « Proches aidants, un jeu des 7 familles » vise donc à attirer leur attention et celle de leur entourage, pour les inciter à se reconnaître comme proches aidantes.

En effet, les 7 familles sont autant d'occasions de montrer un vécu de proche aidant : conciliation travail-famille, génération sandwich, solitude, dégradation de l'état de santé cyclique… « Ce jeu est un outil d'éducation et de sensibilisation. Il s'adresse à tous, aux proches aidants, à leur entourage, mais également à toute la population québécoise et notamment aux jeunes. Il permet d'illustrer concrètement ce qu'est la proche aidance, pour faire connaître cette réalité aux Québécois », présente Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui.

Des familles basées sur la réalité québécoise

Olivia s'occupe de sa maman âgée et de sa fille adolescente. Ricardo rend visite à sa conjointe en CHSLD. Tess apporte des soins à sa partenaire en chimiothérapie tout en tentant de maintenir son entreprise à flot. Ces personnages sont fictifs, mais ils sont basés sur des situations réelles et des données statistiques qui représentent les situations de proche aidance fréquentes. Les services mis en valeur sont par ailleurs ceux qui sont les plus sollicités chez Info-aidant. Enfin, les situations présentées se détachent de la famille nucléaire : « nous avons souhaité mettre en avant les différents types de diversité que nous avons au Québec, afin que chacun puisse se reconnaître », précise Guillaume Joseph.

Un outil ludique pour rapprocher les familles

Ce jeu vise également à permettre aux familles de passer de bons moments ensemble, malgré la pandémie. Une version web est donc accessible gratuitement afin de permettre de connecter les proches à distance : https://appui-7familles.ca/ .

« Après les épreuves vécues par les proches aidants durant l'année, nous avons souhaité profiter de cette opération de sensibilisation pour leur mettre un peu de baume au cœur, tout en respectant les mesures sanitaires », précise Guillaume Joseph. Cet objectif est partagé par Desjardins, dont la contribution a permis de propulser le jeu.

Une collaboration avec Michel Rabagliati



Michel Rabagliati s'est impliqué dans le projet afin d'offrir un visage aux différents personnages des familles. Auteur et illustrateur québécois de bande dessinée, il est notamment connu pour sa série « Paul ». Lui-même proche aidant, il a abordé le thème de la proche aidance à plusieurs reprises. « Ce projet m'a enthousiasmé tout de suite parce que j'avais envie de participer à un projet inspirant qui souligne l'existence de ces personnes souvent invisibles qui donnent tellement », confie-t-il.

Imaginé, illustré, imprimé et distribué au Québec, « Proches aidants, un jeu des 7 familles » est un jeu bien local.

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Le mandat principal de l'Appui pour les proches aidants consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, notamment par le service Info-aidant et le financement des organismes présents dans les milieux. L'Appui agit aussi à titre d'agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants et qui participent à améliorer leur qualité de vie. Info-aidant est un service professionnel qui apporte écoute, information et références aux proches aidants. Il est confidentiel, gratuit et accessible partout au Québec.

