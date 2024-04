68 décès au travail dans la construction en 2023 : la CSD Construction constate avec consternation que son industrie reste la plus meurtrière

MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, qui aura lieu le 28 avril, la CSD construction est consternée d'apprendre que le nombre de décès, accidents et maladies du travail dans l'industrie de la construction ne s'améliore pas, année après année.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) vient de diffuser les statistiques répertoriant les décès et lésions professionnelles en 2023. 68 travailleuses et travailleurs de la construction ont perdu la vie dans le cadre de leur emploi en 2023, contre 57 en 2022. Les décès dans la construction représentent 32 % du total des décès au travail en 2023, alors que les travailleuses et travailleurs de la construction représentent environ 5 % de la main-d'œuvre en emploi.

Ce bilan alarmant ébranle profondément la CSD Construction, qui réunira ses membres élus ce dimanche 28 avril à Québec à l'occasion du Jour du deuil.

Le nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail déclarés n'a pas diminué en 2023

En 2023, la CNESST a recensé 8 676 accidents du travail et 914 maladies professionnelles dans le secteur de la construction. « Nous croyons que ces chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg, puisqu'ils présentent seulement les lésions qui sont rapportées et acceptées par la CNESST. Étant donné l'absence de sécurité d'emploi dans notre industrie, nous savons que de nombreux accidents, maladies et autres problèmes sur les chantiers ne sont pas signalés par crainte de représailles de la part des employeurs. De plus, de nombreux risques, notamment psychosociaux, ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la qualité du travail sur les chantiers », de s'indigner Carl Dufour, président de la CSD Construction.

La prévention est le nerf de la guerre

La CSD Construction revendique depuis des années la mise en place d'équipes volantes, indépendantes des patrons, pour assurer une prévention plus efficace dans l'industrie de la construction. « Nous avons encore une fois la preuve que les employeurs, qui sont responsables de la santé et la sécurité, ne protègent pas adéquatement les femmes et les hommes qui travaillent pour eux. Ça prend un coup de barre majeur en prévention, et nous ne croyons pas que la réforme en santé et en sécurité du travail menée par Jean Boulet est suffisante. Nous espérons que le lourd bilan de 2023 sensibilisera l'ensemble des partenaires de l'industrie à l'importance de la prévention », d'ajouter Carl Dufour.

Entrée massive de nouveaux travailleurs et intensification du travail à venir: très préoccupant pour la santé et sécurité

L'industrie de la construction accueillera 17 000 nouvelles personnes travailleuses par année pour répondre aux besoins majeurs en construction qui s'en viennent. « L'entrée massive de nouvelles personnes, souvent sans expérience de travail, conjuguée à l'intensification du travail, est une recette qui donnera lieu à une augmentation des lésions. Encore ici, la prévention prend tout son sens », conclut le président de la CSD Construction.

À propos de la CSD Construction

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 25 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

SOURCE CSD Construction

Renseignements: Pour information et entrevue : Marilou Gagnon, conseillère syndicale aux communications, [email protected], 514-248-6277; Simon Lajoie, conseiller syndical aux communications, [email protected], 514-662-5495