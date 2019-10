676 443 $ - Poker au Casino du Lac-Leamy - La main crève-cœur fait des heureux!

Les cinq autres personnes présentes à la table ont reçu 27 058 $ chacun. Il s'agit de MM. Leon Krishn, Robert Cloutier, Zin Lan, Long Phi et Georges Y. Naggar. Tous les autres joueurs présents dans le salon se sont partagé également 135 289 $, soit 20 % de la cagnotte.

Main crève-cœur

La main crève-cœur (Bad Beat jackpot) est un lot progressif qui récompense le joueur malchanceux ainsi que les autres joueurs à la table qui ont pris part à la main. De plus, tous les joueurs présents dans le salon sont récompensés. Vous semblez être le favori pour remporter la partie, mais vous êtes battu lors de la confrontation? Vous êtes le grand gagnant de la main crève-cœur! Perdre n'aura jamais été si payant.

Comment gagner

Pour être le grand gagnant du lot progressif, le joueur qui prend part à une partie de poker avec de l'argent doit perdre avec un carré de 10 ou une main de valeur plus élevée.

Distribution du lot progressif

Lorsque le lot progressif est gagné, 40 % du montant est versé à la main perdante, 20 % est attribué au gagnant de la main et 20 % est remis aux autres joueurs présents à la table. Les autres joueurs présents dans le Salon de Poker se partagent le 20 % restant.

