60e édition de la Compétition provinciale de sauvetage minier - Un événement marquant pour la sécurité dans les mines souterraines du Québec

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Du 23 au 25 mai dernier s'est déroulée la 60e édition de la Compétition provinciale de sauvetage minier, organisée par l'Association minière du Québec (AMQ) et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Pour cette occasion spéciale, 11 équipes de sauvetage de différentes mines souterraines du Québec ont pu prendre part aux épreuves qui mettent en lumière leur expertise et leur dévouement à assurer le sauvetage de leurs collègues.

Les équipes participantes ont été soumises à une série d'épreuves de simulation, conçues pour tester leurs compétences dans des situations d'extrêmes urgences. Ces épreuves ont été à la fois rigoureuses et réalistes, visant à évaluer la préparation, la réactivité et la cohésion des équipes dans des scénarios de sauvetage minier.

La compétition qui s'est déroulée sur le site de la Cité de l'Or à Val-D'Or a offert une vitrine exceptionnelle aux compétences des sauveteurs miniers et à l'importance des pratiques sécuritaires dans les opérations minières. Cet événement a également renforcé les liens entre les différents acteurs du secteur minier, favorisant le partage des meilleures pratiques en matière de sécurité et de sauvetage minier.

Liste des récipiendaires

Trophée Or : Mine Raglan, une compagnie Glencore

Trophée Argent : Mine Odyssey, Mines Agnico Eagle Ltée.

Trophée Bronze : Complexe Minier LaRonde, Mines Agnico Eagle Ltée.

Trophée Défi BG-4 : M. Kevin Leclerc de la mine Odyssey, Mines Agnico Eagle Ltée.

Trophée DRÄGER 1 - Performances théoriques et techniques : Mine LaRonde, Mines Agnico Eagle Ltée.

Trophée Mac Foy - Performance en premiers soins : Mine Odyssey, Mines Agnico Eagle Ltée.

Trophée DRÄGER 2 - Performance équipe de direction : Mine Raglan, une compagnie Glencore

Trophée Levitt Sécurité - Meilleure équipe en mission : Mines Seleine, Sel Windsor Ltée.

Citation

« La Compétition provinciale de sauvetage minier est une occasion pour chaque équipe de mettre en pratique, dans des conditions réelles, toutes leurs connaissances acquises au fil des multiples formations qu'elles ont suivies. Mais c'est surtout une occasion unique de reconnaître et de célébrer le courage, le dévouement et le professionnalisme des sauveteurs du secteur minier du Québec.»

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

