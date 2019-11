60 jeunes entrepreneurs soutenus par l'OFQJ représentent les 17 régions du Québec à la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone en France

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) au Québec a réuni la semaine dernière la plus grande délégation économique de son histoire pour participer à la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone (GREF). Une participante de l'Alberta s'est jointe aux 60 entrepreneurs issus de chacune des régions du Québec afin de prendre part à cet évènement organisé par la section française de l'OFQJ, en collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le Bureau International Jeunesse (BIJ) de Wallonie-Bruxelles, l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et la CONFEJES. Du 18 au 22 novembre, ce sont au total 200 jeunes entrepreneurs provenant de 22 pays francophones qui se sont rendus‪ à Strasbourg, Mulhouse et Nancy (France) dans le but ‪de favoriser l'expansion de leurs entreprises en Francophonie.

Afin d'apporter des solutions aux défis économiques, sociaux et environnementaux de l'espace francophone tout en valorisant l'entrepreneuriat, les femmes, les jeunes et le renforcement de leurs compétences professionnelles, les participants ont suivi des formations, effectué des visites de terrain, participé à des conférences et à des ateliers de réflexion. Les échanges se sont articulés autour des thématiques de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat féminin, l'industrie numérique et technologique ainsi que le développement durable.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ et secrétaire général de l'OFQJ au Québec, a rappelé que LOJIQ, en collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, fut « l'instigateur de la première Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone à Montréal en 2017 ». Il a déclaré être « fier que les jeunes de partout au Québec et même du Canada francophone prennent part à cette mission. Les occasions de réseautage et de formations démontrent qu'il est possible et rentable de faire des affaires en français! La Francophonie est synonyme de valeur ajoutée. Je suis enthousiaste de travailler à la préparation d'une 4e Grande rencontre avec les partenaires qui ont collaboré à la réussite de cet évènement! »

L'Initiative en Créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie

Lors du XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan, le premier ministre du Québec, M. François Legault, avait fait l'annonce de l'Initiative en Créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie. En pilotant cette initiative, l'OFQJ et LOJIQ encouragent la création, le développement et l'expansion d'entreprises au Québec et en Francophonie. Les 60 entrepreneurs québécois âgés de 18 à 35 qui ont participé à la 3e Grande rencontre ont été soutenus dans le cadre de cette Initiative.

Cette initiative est financée par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.



À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de quelque 150 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale.

Au Québec, LOJIQ est le regroupement de l'OFQJ et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes.

En 2018-2019, 616 jeunes entrepreneurs ont tiré profit de l'éventail d'offres du programme Entrepreneuriat de LOJIQ. Sur la même période, ce sont 3 231 participants du Québec qui ont réalisé une initiative de mobilité dans 47 pays membres de la Francophonie. Aussi, 3 328 jeunes en provenance de 17 États francophones ont eu l'occasion d'effectuer des initiatives au Québec.

LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Témoignages vidéo de participants de diverses régions québécoises lors de la 3 e Grande rencontre

Grande rencontre Album photo de l'évènement

