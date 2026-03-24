L'application iCANSleep offre une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie aux patients atteints de cancer à travers le Canada

SAINT-JEAN, NL, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'Université Memorial de Terre-Neuve lance un essai clinique national sur iCANSleep, une application mobile innovante conçue pour aider les survivants du cancer à surmonter l'insomnie grâce à une thérapie cognitivo-comportementale fondée sur des données probantes.

Affiche de recrutement française (Groupe CNW/Sleep, Health, & Wellness Lab at Memorial University)

L'étude, dirigée par la Dre Sheila Garland, professeure titulaire aux départements de psychologie et à la discipline d'oncologie à l'Université Memorial, représente une avancée importante pour rendre les traitements spécialisés du sommeil accessibles aux patients atteints de cancer partout au Canada. Jusqu'à 60 % des survivants du cancer éprouvent des troubles du sommeil, mais bon nombre d'entre eux n'ont pas accès à des options de traitement efficaces.

« L'insomnie est l'un des effets secondaires les plus courants et les plus éprouvants chez les personnes touchées par le cancer », explique la Dre Sheila Garland, également psychologue clinicienne autorisée et présidente de l'Association canadienne d'oncologie psychosociale. « L'application iCANSleep met à la portée des patients une thérapie cognitivo-comportementale de référence pour l'insomnie, éliminant des obstacles tels que l'éloignement géographique, les coûts et les longs délais d'attente. »

L'application iCANSleep offre une thérapie cognitivo-comportementale personnalisée pour l'insomnie, un traitement qui s'est révélé plus efficace que les médicaments pour améliorer le sommeil à long terme. La plateforme numérique permet aux utilisateurs de suivre des modules structurés à leur propre rythme, de surveiller leurs habitudes de sommeil et de recevoir des recommandations personnalisées -- le tout directement sur leur téléphone intelligent.

L'essai clinique national évaluera l'efficacité de l'application pour améliorer la qualité du sommeil, réduire la fatigue diurne et rehausser la qualité de vie globale des survivants du cancer. Les participants utiliseront l'application pendant plusieurs semaines, tandis que les chercheurs suivront les résultats et recueilleront leurs commentaires afin d'améliorer la technologie.

« Les solutions de santé numériques comme iCANSleep représentent l'avenir des soins de soutien aux personnes atteintes de cancer », ajoute la Dre Garland. « Grâce à la technologie, nous pouvons rejoindre davantage de personnes qui ont besoin d'aide et leur offrir des interventions de haute qualité, fondées sur des données probantes, au moment et à l'endroit où elles en ont le plus besoin. »

Les survivants du cancer de partout au Canada qui souffrent d'insomnie sont invités à participer à l'étude. Les critères d'éligibilité et les informations d'inscription sont disponibles sur www.icansleep.app.

La recherche est financée par le Prix pour des chercheurs prometteurs de la Société canadienne du cancer et constitue une collaboration entre des psychologues, des oncologues, des spécialistes en médecine du sommeil et des experts en santé numérique.

SOURCE Sleep, Health, & Wellness Lab at Memorial University

Contact médias: Dr. Sheila Garland, Université Memorial de Terre-Neuve, 709-864-4897, [email protected]