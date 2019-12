60 % des Canadiens craignent d'être victimes d'une fraude pendant les Fêtes, selon un sondage de la Banque Scotia

Pour aider les clients à reconnaître, à éviter et à signaler les fraudes financières, la Banque Scotia donne cinq conseils simples pour la période des Fêtes :

Signalez toujours sans tarder les activités suspectes à votre banque en appelant au numéro au dos de votre carte. Utilisez des mots de passe difficiles à deviner. Apprenez-les par cœur, ou conservez-les dans un endroit sûr si vous devez les avoir par écrit. Protégez votre ordinateur en installant des logiciels de sécurité et antivirus, en sécurisant votre connexion Internet et en utilisant les navigateurs recommandés. Consultez la page Utilisez votre ordinateur en toute sécurité de la Banque Scotia pour en savoir plus. Ne donnez à personne les mots de passe de vos services bancaires en ligne. Votre banque ne vous demandera jamais vos mots de passe, votre NIP et vos numéros de compte ou de carte de crédit, par téléphone ou dans un courriel non sollicité. N'ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens d'un courriel ou message texte provenant d'un inconnu.

La Banque Scotia a interrogé 1 519 adultes d'un océan à l'autre dans le cadre de ce sondage, qui a révélé plusieurs points importants sur les habitudes bancaires des Canadiens et sur leurs connaissances en matière de fraude.

Les trois quarts des tentatives de fraude ne sont pas signalés : Près de la moitié des Canadiens (47 %) ont été la cible d'une tentative de fraude financière, mais les trois quarts (76 %) d'entre eux n'en ont jamais fait état. Près de la moitié des milléniaux (49 %) disent ne pas savoir comment signaler une tentative de fraude.

Un fossé générationnel : Bien que les milléniaux soient plus susceptibles d'être victimes de fraude que les personnes des générations antérieures (55 %), ils sont moins portés à se protéger en déchiquetant les documents de nature personnelle (70 % contre 84 % pour les 55 ans et plus) et en modifiant régulièrement leurs mots de passe bancaires et en ligne (50 % contre 59 % pour les 55 ans et plus).

La peur de la fraude influence le magasinage des Fêtes : Les données indiquent que la perception des Canadiens à l'égard de la fraude influence leurs habitudes d'achat. Parmi ceux qui ont déjà été ciblés, 92 % ne magasinent en ligne qu'au moyen d'appareils fiables et 90 %, qu'auprès de détaillants en ligne de confiance.

Scepticisme à l'égard des médias sociaux : Selon le sondage, 85 % des Canadiens n'ont pas encore fait d'achats par l'intermédiaire des médias sociaux. Parmi ceux qui ont utilisé ces plateformes, 82 % disent craindre être victimes de fraude.

La Banque Scotia présente divers moyens de détection et de prévention de la fraude dans son Centre de sécurité - tout ce dont les Canadiens ont besoin pour garder une longueur d'avance. Ces derniers peuvent mesurer leur savoir en matière de sécurité, prendre connaissance d'exemples d'arnaques courantes, et en apprendre davantage sur les façons de reconnaître et d'éviter ces dangers.

Méthode

Le sondage a été mené en ligne par Maru/Blue, à la demande de la Banque Scotia, auprès de 1 519 adultes canadiens les 25 et 26 novembre 2019.

Points saillants

Malgré l'engouement pour le commerce sur les médias sociaux, la majorité des Canadiens (85 %) n'ont pas encore fait d'achats sur ces plateformes.

Près de la moitié des Canadiens (47 %) ont été la cible d'une fraude, le courriel étant le principal outil d'attaque (78 %).

Les trois quarts des Canadiens (76 %) ciblés par une tentative de fraude ne l'ont jamais signalée.

Les Canadiens font peu confiance à la capacité de leurs personnes à charge à reconnaître les fraudes et à s'en protéger (64 % et 65 % respectivement).

59 % des Canadiens craignent d'être victime d'une fraude financière au cours de la période des Fêtes.

