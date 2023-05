MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023 (« T1 2023 »). Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

La Société a présenté des résultats financiers solides pour le premier trimestre, inscrivant un BAIIA ajusté1 consolidé en hausse de 56 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette performance s'explique par l'augmentation des produits et du BAIIA ajusté pour le secteur Semiconducteurs spécialisés, découlant de la demande soutenue dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale. Les résultats de la Société pour le premier trimestre ont également été favorisés par une hausse de 70 % du BAIIA ajusté dans le secteur Matériaux de haute performance, grâce à une combinaison de produits plus favorable en raison de l'abandon par la Société de la fabrication de produits d'extraction et de catalyse à faible marge au deuxième semestre de 2022.

Pour l'avenir, la direction demeure très optimiste quant aux perspectives à court terme de la Société, tout particulièrement pour son secteur Semiconducteurs spécialisés. 5N Plus continue d'être un partenaire de choix qui soutient les plus grandes sociétés mondiales dans l'avancement des technologies essentielles, sur terre comme dans l'espace.

Faits saillants pour le premier trimestre de 2023 et événements postérieurs à la date de clôture

Pour le premier trimestre de 2023, les produits ont atteint 55,3 M$, comparativement à 64,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à l'abandon par la Société de la fabrication de produits d'extraction et de catalyse à faible marge au cours du deuxième semestre de 2022.

Pour le premier trimestre de 2023, la Société a inscrit un BAIIA ajusté de 8,8 M$, soit une hausse de 56 % par rapport à 5,6 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté du secteur Semiconducteurs spécialisés a augmenté de 27 % pour s'établir à 7,2 M$, soutenu par la hausse de la demande, et celui du secteur Matériaux de haute performance a augmenté de 70 % pour s'établir à 4,5 M$, grâce à une combinaison de produits plus favorable.

La marge brute ajustée 1 s'est établie à 29,8 % pour le premier trimestre de 2023, comparativement à 21,9 % pour le premier trimestre de 2022.

s'est établie à 29,8 % pour le premier trimestre de 2023, comparativement à 21,9 % pour le premier trimestre de 2022. Au 31 mars 2023, le carnet de commandes 1 représentait 306 jours de produits annualisés, soit une hausse de 53 jours par rapport à celui du trimestre précédent, et une hausse de 110 jours par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ces hausses sont attribuables aux négociations fructueuses de contrats à long terme.

représentait 306 jours de produits annualisés, soit une hausse de 53 jours par rapport à celui du trimestre précédent, et une hausse de 110 jours par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ces hausses sont attribuables aux négociations fructueuses de contrats à long terme. La dette nette 1 s'établissait à 79,6 M$ au 31 mars 2023, en légère hausse par rapport à 78,3 M$ à la fin de l'exercice 2022.

s'établissait à 79,6 M$ au 31 mars 2023, en légère hausse par rapport à 78,3 M$ à la fin de l'exercice 2022. Le 14 avril 2023, 5N Plus a confirmé son rôle dans la mission à destination de Jupiter de l'Agence spatiale européenne et l'intention de la NASA d'utiliser les cellules solaires d'AZUR dans le cadre de sa future mission sur Jupiter.

l'Agence spatiale européenne et l'intention de la NASA d'utiliser les cellules solaires d'AZUR dans le cadre de sa future mission sur Jupiter. Le 26 avril 2023, la Société a annoncé qu'elle visait accroître la capacité de production d'AZUR de 30 % au cours des années 2023 et 2024, grâce à un programme d'amélioration de la productivité, à l'installation de nouveaux équipements et à la mise en service d'équipements dans le cadre d'initiatives de coinvestissement.

« Malgré un contexte mondial complexe, 5N Plus poursuit sur sa lancée en tant que partenaire de choix pour les marchés finaux porteurs de valeur à forte croissance, comme en témoigne la solidité de son BAIIA ajusté[2] et de sa marge ajustée, ainsi que son carnet de commandes1 record. Nous continuons de conclure des partenariats commerciaux à long terme et augmentons notre capacité de production pour honorer les contrats du carnet de commandes bien fourni du secteur Semiconducteurs spécialisés. Parallèlement, les effets positifs de l'amélioration de la combinaison des produits du secteur Matériaux de haute performance se font également sentir sur les marges. Par conséquent, nous demeurons très optimistes quant à nos perspectives sur nos marchés cibles et sommes convaincus de notre capacité à atteindre les objectifs financiers que nous nous sommes fixés pour les exercices 2023 et 2024 », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

Perspectives

La direction demeure déterminée à profiter de la dynamique de la Société et à tirer pleinement parti de sa stratégie en répondant à la demande des clients sur les marchés à valeur ajoutée, avec des produits à fort potentiel de croissance et de marges. La Société s'attend toujours à une demande solide dans ses marchés cibles, notamment ceux de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale pour le secteur Semiconducteurs spécialisés et dans le segment des soins de santé et des produits pharmaceutiques pour le secteur Matériaux de haute performance.

La direction maintient la fourchette de projections du BAIIA ajusté telle qu'elle l'avait présentée auparavant, soit entre 35 M$ et 40 M$ pour l'exercice 2023, avec un apport plus élevé attendu pour le second semestre de l'exercice, et entre 45 M$ et 50 M$ pour l'exercice 2024.

Conférence téléphonique

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le jeudi 4 mai 2023, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2023. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 416-764-8659

: 416-764-8659 Numéro sans frais : 1-888-664-6392

Composer le code d'accès : 77601730

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 11 mai 2023. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-390-0541, puis saisissez le code 601730.

Assemblée annuelle des actionnaires de 2023 virtuelle

5N Plus inc. tiendra également son assemblée générale annuelle le 4 mai 2023, de façon virtuelle seulement.

Jeudi 4 mai 2023 à 10 h, heure avancée de l'Est

Webdiffusion : http://meetnow.global/M7KYG29

____________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».



À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2022 de 5N Plus daté du 21 février 2023 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2023 et 2022, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audité)





2023 2022



$ $ Produits

55 287 64 421 Coût des ventes

42 002 54 249 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

6 893 7 493 Autres charges (produits), montant net

1 666 7 392



50 561 69 134 Résultat d'exploitation

4 726 (4 713)







Charges financières





Intérêt sur la dette à long terme

2 032 945 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

228 326 Pertes de change et au titre de dérivés

15 299



2 275 1 570 Résultat avant impôt sur le résultat

2 451 (6 283) Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible

914 1 845 Différé

83 (2 373)



997 (528) Résultat net

1 454 (5 755)







Résultat par action

0,02 (0,07) Résultat de base par action

0,02 (0,07) Résultat dilué par action

0,02 (0,07)

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.



5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audité)





31 mars

2023 31 décembre

2022



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

41 423 42 691 Créances

33 580 32 872 Stocks

94 755 86 254 Impôt sur le résultat à recevoir

3 780 5 488 Autres actifs courants

14 640 19 857 Total de l'actif courant

188 178 187 162 Immobilisations corporelles

79 359 77 951 Actifs au titre de droits d'utilisation

29 802 30 082 Immobilisations incorporelles

30 989 31 563 Goodwill

11 825 11 825 Actifs d'impôt différé

5 857 6 002 Autres actifs

3 360 3 400 Total de l'actif non courant

161 192 160 823 Total de l'actif

349 370 347 985







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

39 244 40 200 Impôt sur le résultat à payer

5 684 8 780 Passifs financiers dérivés

67 - Partie courante des produits différés

12 835 11 730 Partie courante des obligations locatives

2 078 2 136 Partie courante de la dette à long terme

25 000 - Total du passif courant

84 908 62 846 Dette à long terme

96 000 121 000 Passifs d'impôt différé

6 776 6 959 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

12 165 11 643 Obligations locatives

28 138 28 266 Produits différés

4 411 2 354 Autres passifs

1 926 2 141 Total du passif non courant

149 416 172 363 Total du passif

234 324 235 209







Capitaux propres

115 046 112 776 Total du passif et des capitaux propres

349 370 347 985









Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation tel qu'il est défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts associés aux litiges et aux activités de restructuration, de la dépréciation des actifs non courants et de l'amortissement. 5N Plus a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

(en milliers de dollars américains)



T1 2023 T1 2022





$ $ Produits



55 287 64 421 Charges d'exploitation



(50 561) (69 134) Résultat d'exploitation



4 726 (4 713) Charge de rémunération à base d'actions



12 124 Dépréciation des actifs non courants



- 5 386 Amortissement



4 059 4 829 BAIIA ajusté



8 797 5 626 Marge du BAIIA ajusté



15,9 % 8,7 %



La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains)



T1 2023 T1 2022





$ $ Total des produits



55 287 64 421 Coût des ventes



(42 002) (54 249) Marge brute



13 285 10 172 Amortissement inclus dans le coût des ventes



3 202 3 905 Marge brute ajustée



16 487 14 077 Pourcentage de marge brute ajusté



29,8 % 21,9 %



Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N Plus à maintenir et à accroître ses produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute nouvelle mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N Plus.

(en milliers de dollars américains) Au 31 mars 2023 Au 31 décembre 2022

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 121 000 121 000 Obligation locative, y compris la partie courante 30 216 30 402 Sous-total de la dette 151 216 151 402 Obligation locative, y compris la partie courante (30 216) (30 402) Total de la dette 121 000 121 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie (41 423) (42 691) Dette nette 79 577 78 309

SOURCE 5N Plus Inc.

Renseignements: Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 (514) 856-0644, [email protected]