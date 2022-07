5N Plus nomme Roland Dubois au poste de chef de la direction commerciale

MONTRÉAL, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer que M. Roland Dubois a été nommé au nouveau poste de chef de la direction commerciale, nomination qui prendra effet au plus tard le 1er septembre 2022. Dans ce rôle, M. Dubois dirigera le programme d'excellence commerciale et la stratégie d'accès au marché de la Société par une approche de segmentation et de partenariats commerciaux.

« Je suis très heureux d'accueillir M. Dubois au sein de notre équipe de direction; il occupera un poste hautement stratégique à cette étape-ci de la croissance de la Société », a déclaré M. Gervais Jacques, chef de la direction de 5N Plus. « M. Dubois, qui possède une vaste expertise dans le secteur commercial, une expérience sectorielle pertinente et une feuille de route éloquente, est le candidat tout indiqué pour diriger nos activités commerciales. En plus d'assurer la continuité de notre programme d'excellence commerciale, il pourra faire avancer les stratégies d'accès au marché pour nos produits à valeur ajoutée afin d'appuyer nos objectifs de croissance », a-t-il ajouté.

« Je suis honoré et ravi de me joindre à une entreprise vraiment unique fabriquant des produits à valeur ajoutée qui sont essentiels dans de nombreux secteurs importants pour l'économie mondiale et un avenir durable, a déclaré M. Dubois. Je suis très impatient de travailler avec l'équipe dynamique de 5N Plus afin de tirer pleinement parti des possibilités commerciales associées à l'impressionnant portefeuille de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance de la Société à l'aide de stratégies commerciales efficaces », a-t-il ajouté.

À propos de Roland Dubois

M. Dubois est un dirigeant chevronné dans le secteur de la vente et de la mise en marché comptant plus de 30 ans d'expérience en vente interentreprises, en mise en marché et en stratégie commerciale. Véritable chef de file international, il a mis en œuvre avec succès des stratégies de mise en marché sur plusieurs continents dans les secteurs des métaux, des matières plastiques techniques et de l'électricité. Avant de se joindre à 5N Plus, M. Dubois a travaillé chez ABB, où il a occupé, au cours des trois dernières années, le poste de vice-président et chef du groupe du développement durable, à Zurich, en Suisse. Auparavant, il a travaillé pendant 16 ans chez Rio Tinto, où il a occupé divers postes de direction, notamment directeur des ventes et marketing, directeur général du marketing et du développement stratégiques, et directeur général de la stratégie mondiale relative à l'aluminium, rôle dans le cadre duquel il supervisait également l'excellence commerciale du groupe. M. Dubois parle cinq langues; il est diplômé de Grenoble École de Management et détient une maîtrise en administration des affaires pour cadres d'HEC Paris.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 5N Plus daté du 22 février 2022 et du rapport de gestion du premier trimestre daté du 4 mai 2022, ainsi qu'à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

SOURCE 5N Plus inc.

Renseignements: Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514-856-0644, [email protected]