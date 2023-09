La centrale de RayGen à Carwarp, en Australie, qui utilise les cellules solaires à triple jonction d'AZUR Space, est officiellement en activité

MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou « la Société»), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale a annoncé aujourd'hui, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), la fourniture de cellules solaires à triple jonction utilisées permettant de réaliser le projet de stockage d'énergie solaire de prochaine génération le plus important et le plus efficace au monde, qui est maintenant officiellement en activité.

L’équipe de direction de 5N Plus était présente sur place pour célébrer une étape historique de la centrale de RayGen le 31 août 2023, à Carwarp, dans l’État de Victoria, en Australie. (Groupe CNW/5N Plus Inc.)

Les cellules solaires à haut rendement d'AZUR sont des composantes clés de la technologie solaire brevetée de RayGen, une entreprise australienne de stockage et de production d'énergie solaire. La lumière du soleil, concentrée par des miroirs orientés vers le récepteur solaire de RayGen, est convertie en électricité par un ensemble de modules solaires de RayGen recouverts de cellules d'AZUR. La grande quantité de chaleur ainsi générée dans le processus est récupérée et valorisée pour le stockage d'énergie électrothermique à base d'eau de RayGen. L'électricité solaire ainsi produite est rentable et respectueuse de l'environnement.

« Nous sommes ravis d'avoir appuyé un partenaire de longue date, RayGen, et contribuer à la réalisation du projet d'énergie solaire de stockage photovoltaïque le plus important et le plus efficace au monde grâce à une technologie novatrice. Les cellules solaires à haut rendement d'AZUR permettent à RayGen de fournir de l'énergie à grande échelle, de façon constante et à court préavis, avec un impact environnemental minimal. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à appuyer RayGen alors qu'ils continuent de travailler sur d'autres projets à grande échelle essentiels à la transition énergétique », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus.

RayGen a réalisé des percées à l'échelle internationale dans la technologie de l'énergie solaire et le stockage de l'énergie renouvelable. Sa centrale phare à Carwarp, dans l'État de Victoria, en Australie, a été officiellement inaugurée et déclarée « ouverte » le 31 août 2023. Cette centrale solaire de 4 MW offre une capacité de stockage de 2,8 MW/50 MWh, ce qui en fait le projet de stockage d'énergie de longue durée de prochaine génération le plus important et le plus économique au monde.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‑développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Ces informations et énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques affectant les activités de la Société figure sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2022 de 5N Plus daté du 21 février 2023, disponible sur www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celle-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

