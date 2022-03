MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW/ - 5N Plus inc. (la « Société » ou « 5N Plus ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que M. Gervais Jacques a été nommé président et chef de la direction par le conseil d'administration de la Société en date du 18 mars 2022. M. Jacques occupait le poste de président et chef de la direction par intérim depuis le 1er décembre 2021. Il continue de siéger au conseil d'administration.

« À la suite d'un processus d'évaluation des candidats mené par le conseil d'administration, nous avons le plaisir de nommer Gervais Jacques au poste de président et chef de la direction. Pendant qu'il occupait ce poste par intérim depuis la fin de l'année dernière, M. Jacques a fait preuve d'un leadership solide, a démontré sa passion pour 5N Plus et partagé une vision claire pour le futur », déclare Luc Bertrand, président du conseil d'administration de 5N Plus. « Fin stratège, M. Jacques est un dirigeant d'entreprise chevronné comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, et le conseil d'administration est convaincu qu'il est le candidat idéal. Nous tenons à féliciter sincèrement M. Jacques de cette nomination bien méritée », ajoute M. Bertrand.

« Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir le privilège d'être à la tête de 5N Plus au moment où la Société continue de s'imposer comme chef de file de l'industrie et partenaire stratégique pour les sociétés des secteurs de pointe à l'échelle mondiale », déclare Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus. « Au cours des derniers mois à ce poste par intérim, j'ai pu mieux cerner les défis et les occasions qui nous attendent. Je suis impatient de poursuivre mon travail avec notre solide équipe en place en ciblant nos priorités à court terme, notamment l'intégration d'AZUR SPACE, et de participer à la croissance future de la Société dans un marché mondial et un environnement d'affaires complexes », conclut-il.

À propos de Gervais Jacques

M. Jacques est un dirigeant d'entreprise chevronné comptant plus de 30 années d'expérience dans le secteur des métaux. Il est l'ancien directeur général et chef des affaires commerciales de Rio Tinto Aluminium, où il dirigeait plus de 6 000 employés dans cinq pays. M. Jacques a également été président du conseil du International Aluminium Institute, le seul Canadien jamais nommé à ce poste, et de l'Association de l'aluminium du Canada. M. Jacques est titulaire d'un diplôme en génie chimique de l'Université Laval et a suivi un programme de leadership et de développement de stratégie à la London Business School (Angleterre) en 2012. M. Jacques est en poste à Montréal, Canada.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité.

Renseignements: Pour communiquer avec nous : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 (514) 856‐0644, [email protected]