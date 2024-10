58e édition du colloque SST de l'Association minière du Québec - 84 TRAVAILLEURS DE LA CÔTE-NORD ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE CÉLÉBRÉS POUR LEURS PERFORMANCES EXEMPLAIRES

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) a tenu cette semaine la 58e édition de son colloque annuel en santé et sécurité du travail (SST), un événement mettant en lumière les efforts déployés par les superviseurs et contremaîtres du secteur minier pour garantir un environnement de travail sûr et sécuritaire.

Ce sont 84 travailleurs de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine, qui ont été honorés pour leur engagement à préserver la santé et la sécurité au sein de leur équipe. Ils ont réussi à maintenir des périodes entre 50 000 et 350 000 heures sans accident au cours de la dernière année, un exploit remarquable dans un secteur aussi exigeant que celui de l'exploitation minière. Ces travailleurs font partie d'un groupe de 221 contremaîtres et superviseurs travaillant dans l'industrie minière québécoise et étant honorés par l'AMQ cette année. Chacun des lauréats s'est vu remettre un prix de Reconnaissance SST.

Parmi les performances reconnues de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine, Pascal Chabot, contremaître opération minière, a récolté le plus grand nombre d'heures dans la région avec un total de 350 000 heures sans accident.

Les gagnants de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine de cette 58e édition proviennent des entreprises suivantes :

ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Minerai de fer Québec

Rio Tinto Fer et Titane

Sel Windsor ltée, Mines Seleine des Iles-de-la-Madeleine

Citation

« Célébrer l'engagement de nos travailleurs en santé et sécurité du travail est essentiel pour faire progresser notre industrie. Ces récompenses soulignent non seulement l'excellence, mais aussi l'importance de la sécurité dans nos milieux de travail. En reconnaissant les efforts de ceux qui s'illustrent, nous inspirons l'ensemble de l'industrie à poursuivre l'amélioration de nos pratiques. »

Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 51 334 emplois et des activités totalisant 13,4 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2022, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements médias: Camille Riverin, Conseillère, Association minière du Québec, Tél. : (418) 717-2403, Courriel : [email protected]|