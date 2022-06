56e Congrès et Salon des transports de l'AQTr : Interconnectés : le transport, levier d'action pour les communautés

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème Interconnectés : le transport, levier d'action pour les communautés que se déroulera le 56e Congrès de l'Association québécoise des transports (AQTr), à l'Hôtel Sheraton de Laval, les 6, 7 et 8 juin prochains. Durant ces trois jours, le Congrès rassemblera près de 500 représentants du monde des transports et proposera plus de 70 conférences techniques sur différents sujets d'actualité.

Ce congrès sera marqué par la présence de M. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, de M. François Bonnardel, ministre des Transports et de Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ainsi que du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, et du président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal, M. Martin Imbleau.

Voici un aperçu des principales activités à l'horaire.

Lundi 6 juin 2022

Cérémonie d'ouverture :

Allocution de M. Stéphane Boyer , maire de Laval .

, maire de . Conférence de M. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval .

Conférences vedettes :

Allocution de M. François Bonnardel , ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie.

, ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie. Allocution de M. Martin Imbleau , président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal.

Mardi 7 juin 2022

Allocution de Mme Chantal Rouleau , ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Pour connaître l'ensemble de la programmation du Congrès, consultez le site Web de l'événement au https://aqtr.com/association/evenements/56e-congres-laqtr-interconnectes-transport-levier-daction-communautes .

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

