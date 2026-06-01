Unir 25 ans d'expertise locale à une force mondiale

MILTON, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - 511 FoodService, une marque d'ACR soutenue par Oridian Capital Partners (anciennement HCI Equity Partners), a annoncé son passage à ACR Canada, marquant ainsi un nouveau chapitre d'unité et de croissance dans le secteur canadien des produits de base destinés à la restauration. La nouvelle identité de marque met en avant la présence nationale et les vastes capacités de l'entreprise, tout en restant fidèle à son engagement en faveur d'un fonctionnement efficace et de haute qualité.

Depuis son intégration au sein du groupe ACR en 2018, 511 FoodService a continué à s'appuyer sur plus de 25 ans d'expérience en tant que fournisseur de produits essentiels pour la restauration. Le passage à ACR Canada s'inscrit dans la continuité d'un processus d'intégration plus poussée qui a débuté en 2016 grâce à une série d'acquisitions stratégiques.

« Alors que notre entreprise et notre portée ne cessent de s'étendre, notre évolution vers ACR Canada célèbre une connectivité accrue et vise à trouver un écho auprès de nos clients, de nos partenaires et de nos principales parties prenantes », a déclaré Jean Martin, vice-présidente et directrice générale d'ACR Canada. « Cette transition va bien au-delà d'un simple changement de nom. Elle rend hommage à nos racines et à notre héritage canadiens, tout en réaffirmant notre engagement en faveur de la croissance et du marché canadien pour les années à venir. »

Qu'il s'agisse d'accompagner des chaînes de restaurants renommées ou de répondre aux besoins opérationnels quotidiens des distributeurs canadiens du secteur de la restauration, ACR Canada s'engage à offrir une expérience client exceptionnelle. La flexibilité, la collaboration et la fiabilité sont au cœur de son identité, garantissant ainsi que chaque client se sente soutenu, valorisé et en confiance dans le cadre de ce partenariat.

L'un des éléments clés de cette nouvelle image de marque est un logo modernisé mettant en vedette la feuille d'érable canadienne, choisie pour rendre hommage à la culture et à la fierté canadiennes. Il incarne une identité canadienne unique tout en conservant la marque ACR bien établie, soulignant à la fois l'unité et l'engagement local.

Pour plus d'informations sur ACR Canada et pour découvrir les nouveaux éléments de l'identité visuelle, rendez-vous sur weareACR.ca.

À propos d'ACR Canada

ACR Canada est un fournisseur unique de produits indispensables pour l'emballage et la préparation, destinés aux secteurs de la restauration, de l'entretien ménager, de l'assainissement, de l'éducation, de l'industrie, de l'hôtellerie et de la santé. Grâce à nos nombreux centres d'expédition répartis à travers l'Amérique du Nord, notre famille de marques offre à ses clients nationaux un service client exceptionnel et une gamme de produits en constante expansion. Pour plus d'informations sur la marque ACR Canada et pour découvrir notre gamme complète de produits indispensables pour la restauration et de solutions d'emballage, rendez-vous sur weareACR.ca.

À propos d'Oridian Capital Partners

Oridian Capital Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans le segment inférieur du marché intermédiaire, qui s'attache à nouer des partenariats avec des entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs, actives dans les secteurs des services, de la distribution et de l'industrie manufacturière, et axées sur la croissance. La société cible des opportunités d'entrée sur les grands marchés nord-américains, stables et fragmentés, et favorise une croissance transformationnelle grâce à une stratégie rigoureuse de consolidation par fusions-acquisitions et à l'excellence opérationnelle. Le siège social d'Oridian se trouve à Washington, D.C. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Oridian Capital Partners.

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SOURCE ACR (AmerCareRoyal)

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