51 000 enfants toujours en attente d'une place en garderie : une solution plus rapide et plus efficace existe M. Lacombe

MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui en rencontre extraordinaire du comité exécutif, les administrateurs de l'Association des garderies non subventionnées en installation du Québec ont tenu à exprimer publiquement la grogne de centaines de propriétaires de garderies à l'échelle de la province par rapport à l'approche du gouvernement face aux longues listes d'attente pour une place en garderie.

« 51 000 enfants sont en attente d'une place en garderie au Québec. Pourtant, même si ces places existent déjà en garderies non subventionnées, le gouvernement préconise la création de nouvelles places en CPE ou en garderies subventionnées, ce qui prendra des années, alors que les besoins sont immédiats, a expliqué David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI). La solution est une conversion accélérée des garderies non subventionnées en services subventionnés, mais le ministre Lacombe ne s'est engagé qu'à convertir 3 500 places à ce jour, ce qui suscite la vive frustration des gestionnaires, des éducatrices et des familles aux quatre coins du Québec. »

Rappelons que malgré que des projets de conversions de garderies non subventionnées ont été soumis au ministère de la Famille en janvier 2020 pour 15 543 places, seulement 1767 d'entre elles seront converties, laissant près de 90% des places à convertir en plan après 18 mois d'analyse.

« Les Québécois méritent mieux que la loterie de la conversion. Derrière les 365 gestionnaires ayant soumis des demandes de conversion se cachent des dizaines de milliers de familles laissées pour compte dans cette démarche. Grâce aux transferts fédéraux, le gouvernement a maintenant les moyens d'agir; il ne manque que la volonté. Nous assurons le ministre Lacombe de notre pleine collaboration pour mettre en œuvre une conversion accélérée pour offrir aux familles du Québec des places de qualité dans des milieux épanouissants et sécuritaires pour nos tout-petits, » a-t-il ajouté.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 350 garderies privées non subventionnées fréquentées par environ 70 000 enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. Plus de 450 membres actifs ont joint ses rangs. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com.

