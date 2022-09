50 % des Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire ont un handicap. Nous devons agir.

La création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées fournira un supplément de revenu essentiel pour subvenir aux besoins fondamentaux

MISSISSAUGA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») ont lancé une campagne pour faire progresser la création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Au Canada, l'un des pays les plus riches au monde, près de six millions de personnes luttent pour avoir accès à suffisamment de nourriture. Cinquante pour cent (50 %) des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire au Canada ont un handicap1. Il s'agit largement d'un problème de revenu, aggravé par des facteurs sociaux et liés à la santé, à la géographie et aux connaissances. D'après Statistiques Canada, 41 pour cent des personnes à faible revenu ont un handicap et avec l'ajout du coût de la vie et des obstacles physiques, ils sont particulièrement vulnérables à l'insécurité alimentaire2. Une étude récente a permis de constater que les ménages qui ont une personne handicapée avaient presque deux fois la probabilité d'éprouver l'insécurité alimentaire, par rapport aux ménages qui n'ont pas de personne avec un handicap3.

« Vivre avec un handicap ne devrait pas être synonyme d'une vie de pauvreté et de faim, affirme Sarah Stern, dirigeante du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Nous mettons l'accent sur l'accélération des solutions structurales de réduction de l'insécurité alimentaire au Canada. Par le biais de la création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, notre nation a à sa portée le moyen de régler l'injustice de l'insécurité alimentaire parmi les personnes atteintes d'insécurité alimentaire. Nous avons été très heureux de voir que le projet de loi C-22 a fait l'objet de débats à la Chambre des communes hier et nous encourageons le gouvernement à concevoir et mettre en œuvre la prestation aussi rapidement que possible. »

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que cette prestation soit conçue puis imposée par la loi, mais les gens ont besoin de ce revenu dès aujourd'hui. Cette campagne souligne le travail accompli par le mouvement « Le handicap sans pauvreté » pour demander au public d'accorder son soutien à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, afin que les personnes handicapées puissent mener une vie enrichissante avec indépendance, autonomie et dignité. Ce mouvement exhorte les Canadiens à aider en envoyant une lettre à leur député(e) à l'appui de cette prestation.

« Il faut que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées soit une priorité politique de premier plan parce qu'elle va offrir un soutien réel aux personnes en situation de handicap, souligne Rabia Khedr, directrice nationale, Le handicap sans pauvreté. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées a reçu un large soutien politique et nous exhortons le gouvernement à la traiter en priorité et accélérer sa conception et sa mise en œuvre. Nous remercions nos partenaires pour l'aide qu'ils apportent afin d'élever cette question à un problème qui exige la prise de mesures immédiates. »

Vingt-deux pour cent des Canadiens sont des personnes qui vivent avec un handicap, donc elles représentent le plus important groupe minoritaire au Canada4. Les personnes handicapées dépendent souvent du soutien de leurs familles, ce qui signifie que plus de 60 pour cent des Canadiens vivent avec une personne en situation de handicap5 ou avec les répercussions de ce handicap. Dans un récent sondage, Le handicap sans pauvreté a constaté que 89 pour cent des Canadiens appuient la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et croient que le pays devrait s'unir pour réduire dramatiquement la situation de handicap et la pauvreté6.

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos du mouvement Le handicap sans pauvreté

Le handicap sans pauvreté est un mouvement canadien populaire mené par des personnes handicapées, auquel tout le monde peut se joindre. Le handicap sans pauvreté bénéficie du soutien de fondations privées et communautaires afin de conserver son indépendance et sa capacité de défendre les intérêts et de s'associer au gouvernement. Pour plus de renseignements, rendez-vous à www.disabilitywithoutpoverty.ca/fr/.

