TORONTO, le 10 mars 2021 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada, la plus grande marque de beauté au monde, célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de son fameux slogan « Parce que vous le valez bien ». Bien plus qu'une signature, c'est une mission inspirante qui reste aujourd'hui au cœur de la marque. L'Oréal Paris a toujours soutenu les femmes et cru en leur valeur. Créée en 1971 et aujourd'hui traduit en 40 langues, la formule « Parce que vous le valez bien » a trouvé un écho non seulement auprès des consommatrices occidentales, mais aussi en Asie, en Europe de l'Est, en Afrique et au Moyen-Orient, reflétant le parcours extraordinaire d'émancipation des femmes au cours des cinq dernières décennies.

« Il semble incroyable que notre célèbre slogan Parce que vous le valez bien ait 50 ans. Pendant un demi-siècle, nous avons été entièrement dévoués au renforcement de l'autonomie des femmes, en les accompagnant dans leur périple, en nous tenant à leurs côtés », a déclaré Delphine Viguier-Hovasse, présidente de la marque mondiale, L'Oréal Paris. « Soutenus par des percées scientifiques, nos produits et services de beauté donnent confiance et pouvoir aux femmes, les aidant à prendre la place qu'elles méritent au sein de la société. Chacune à sa manière, nos porte-parole internationales incarnent cette vision émancipée et inclusive de la beauté. Notre cause, Agissons ensemble contre le harcèlement de rue, reflète également notre engagement à aider chaque femme à cheminer librement vers sa destinée. Ce n'est que lorsque nous n'aurons plus à rappeler aux femmes leur valeur que notre mission sera accomplie. »

UN SLOGAN AVANT-GARDISTE QUI UNIT LES FEMMES PARTOUT DANS LE MONDE

Créée en 1971 par Ilon Specht, jeune rédactrice de 23 ans de l'agence de publicité Manhattan McCann, la signature de L'Oréal Paris était considérée comme révolutionnaire à l'époque en raison de son message audacieux et parce qu'elle était prononcée par une voix féminine (à l'époque, la plupart des messages publicitaires pour les produits destinés aux femmes étaient présentés par une voix masculine, que l'on croyait plus autoritaire). « Parce que vous le valez bien » est devenu depuis un symbole d'émancipation permettant aux femmes de tous âges et de tous horizons de croire en leur beauté et en leur valeur. Depuis sa création, le slogan mémorable a été traduit en 40 langues, reflétant l'expansion mondiale de la marque et sa conception diversifiée de la beauté.

SOUTENIR L'AUTONOMIE DES FEMMES GRÂCE À LA BEAUTÉ APPUYÉE PAR LA SCIENCE

Soutenue par les percées scientifiques et les innovations révolutionnaires qui ont permis à L'Oréal Paris de se hisser au premier rang mondial des marques de beauté1, la marque valorise chaque femme grâce à des produits supérieurs, alimentés par les dernières avancées en matière de préparations cosmétiques. De Préférence, l'emblématique produit de couleur capillaire de longue durée qui a lancé le slogan dans les années 1970, à la franchise de rouge à lèvres Color Riche qui a fait ses débuts en 1985, ou à la gamme de soins anti-âge Revitalift de 1995 qui continue de battre des records aujourd'hui, L'Oréal Paris rend les innovations du domaine de la beauté accessibles à toutes les femmes depuis plus d'un demi-siècle, sans faire de compromis sur le plan de l'efficacité et de la sécurité.

UNE SORORITÉ DE PORTE-PAROLE QUI AMPLIFIE LA VOIX DE L'ÉMANCIPATION ET DE LA BEAUTÉ INCLUSIVE

Incarnation de la grâce française dans le monde entier, L'Oréal Paris représente la beauté sous toutes ses formes. Il n'y a pas de vision universelle de la beauté. La famille L'Oréal Paris est un groupe diversifié de porte-paroles, composé entre autres de légendes des industries du cinéma, de la mode et de la musique, qui se consacrent à l'autonomisation de chaque femme, peu importe son âge et son origine. Personnifiant le dévouement et la force des femmes, ces modèles inspirent chacune d'entre elles à croire en sa propre valeur. Aujourd'hui, le slogan « Parce que vous le valez bien » est prononcé par des porte-parole qui reflètent la vision unique de la marque quant à la beauté inclusive : Aishwarya Rai Bachchan, Aja Naomi King, Andie MacDowell, Amber Heard, Camila Cabello, Céline Dion, Cindy Bruna, Duckie Thot, Elle Fanning, Eva Longoria, Gemma Chan, Gong Li, Helen Mirren, Jane Fonda, Jaha Dukureh, Katherine Langford, Leïla Bekhti, Liya Kebede, Louise Bourgoin, Luma Grothe, Marie Bochet, Nidhi Sunil, Soo Joo Park et Viola Davis. À sa manière unique, chacune d'entre elles utilise sa voix et son influence pour servir de modèle aux femmes du monde entier, amplifiant le message de L'Oréal Paris sur l'estime et l'affirmation de soi.

UNE CAUSE LOUABLE : AGISSONS ENSEMBLE CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE

Dans le cadre de son engagement continu à protéger l'estime de soi, L'Oréal Paris a réaffirmé son soutien à son programme de formation Agissons ensemble contre le harcèlement de rue lancé le 8 mars 2020 en partenariat avec l'ONG international Hollaback. Axé sur la sensibilisation au harcèlement de rue et la formation d'un million de personnes d'ici 2021 grâce à la méthode « 5D » de Hollaback, le programme enseigne aux victimes et aux témoins de harcèlement de rue comment réagir en toute sécurité.

Afin de continuer à créer des espaces sécuritaires et inclusifs pour tous, L'Oréal Paris encourage le public à se joindre au mouvement en suivant une formation surstandup-canada.com et en suivant le mot-clic #WeStandUp sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle.

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants disponibles sur le marché grand public. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien », le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference® en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

