50 000 $ pour mieux informer les familles de personnes assassinées ou disparues

QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues pour la création d'un guide intitulé Homicide commis hors Québec.

Destiné aux familles de personnes victimes, ce guide d'information présentera les recours et les ressources d'aide qui leur sont offerts. Ce soutien financier permettra ainsi à l'organisme de mieux outiller les familles qui vivent un deuil traumatique à la suite d'un homicide commis à l'extérieur du Québec.

Rappelons que depuis le 13 octobre 2021, l'entrée en vigueur de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement a rendu admissibles les infractions criminelles commises hors Québec au régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels.

« La perte d'un proche est toujours une épreuve difficile, surtout dans le contexte d'une infraction criminelle. Les familles qui sont exposées à un tel deuil doivent pouvoir compter sur des ressources adaptées et accessibles, que le crime ait été commis au Québec ou à l'étranger. Ce nouveau guide permettra de faire connaître les services mis à la disposition des familles et, nous l'espérons, les aidera à travers leur processus de guérison. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis fier de cette initiative de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, un bel organisme de notre région, et je suis convaincu que leur projet aidera grandement, dans leur processus de rétablissement, les familles québécoises qui font face à des deuils tragiques. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues est un organisme sans but lucratif qui intervient dans toutes les régions du Québec. Sa mission principale vise à briser l'isolement vécu par les familles des victimes en proposant des ressources et des outils variés dans le but de reconstruire leur vie.

Pour en savoir plus sur l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, consultez son site Web : http ://afpad.ca/.

