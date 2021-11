« Nous ne pouvions espérer un meilleur scénario pour inaugurer les nouveaux locaux de notre centre de paiement aux gagnants à Québec. Nous venons tout juste de nous y installer et nous accueillons déjà six nouveaux multimillionnaires », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Grâce au Lotto Max, les Québécois ont gagné près de 3 milliards de dollars, et ce, depuis le lancement de cette loterie en septembre 2009. En tout, 18 lots de 50 millions de dollars ou plus ont été remportés au Québec, dont 2 lots de 70 millions de dollars, aux tirages du 25 février 2020 et du 9 octobre 2020. Rappelons d'ailleurs que le gros lot du 25 février 2020 avait été remporté par une famille de la Capitale-Nationale.

Réjean Bernier était seul lorsqu'il a su qu'il gagnait plusieurs millions de dollars. Il raconte avoir fait de nombreux allers-retours dans le corridor chez lui! Il a aussi vérifié à plusieurs reprises qu'il avait les bons numéros pour le bon tirage de la bonne loterie. M. Bernier aimerait notamment gâter ses proches et s'acheter une maison.





Danielle Côté et Denis Tremblay n'arrivaient pas à croire ce qui leur arrivait. Ils ont vérifié les résultats plusieurs fois et ont trouvé la fin de semaine bien longue! Les deux retraités ont l'habitude de s'acheter des billets de loterie. Ils ont l'intention de faire des rénovations et de gâter leurs proches.





Gilles Pelletier aime s'acheter des billets de loterie. En passant devant le kiosque, il s'est dit : « Pourquoi pas? » C'est en consultant les résultats du tirage qu'il a appris qu'il avait gagné une part du gros lot. Il a ensuite appelé ses enfants pour leur demander ce qu'ils voudraient recevoir à Noël dans leurs rêves les plus fous. M. Pelletier compte faire des placements pour s'assurer d'avoir une belle retraite. Il s'est aussi permis l'achat spontané d'une voiture et d'une roulotte pour voyager!





Jean-Claude Turcotte a su qu'il gagnait le gros lot le samedi matin, au lendemain du tirage. Il a fêté l'heureuse nouvelle avec ses proches et prévoit d'ailleurs partager son gain avec les membres de sa famille.





Jean Westley Levesque a appris la nouvelle en insérant son billet dans un vérificateur de billets libre-service. Il pensait d'abord mettre la main sur 100 000 $, puis le détaillant a confirmé que les deux derniers zéros étaient bel et bien devant la virgule, et qu'il remportait plutôt 10 000 000 $!

En bref Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 50 000 000 $ divisés en 5 parts

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 12 novembre 2021

Lieu de résidence des gagnants : Capitale-Nationale

Détaillant vendeur : kiosque de loterie des Galeries de la Capitale.

Ce détaillant recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal sur rendez-vous seulement. Les détenteurs de billets gagnants sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle. Pour plus d'information sur les modalités de paiement des lots, vous pouvez consulter le site lotoquebec.com.

