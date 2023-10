5 octobre, Journée mondiale des enseignants - Plus que jamais, il faut valoriser les enseignants

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - C'est dans un contexte criant de pénurie de personnel enseignant que se tiendra demain la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre de chaque année. La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) unissent leur voix afin de témoigner toute leur reconnaissance pour le travail essentiel effectué tous les jours par le personnel enseignant.

« Le gouvernement répète que l'éducation est sa grande priorité. Mais pour valoriser les enseignants, il faut qu'il aille au-delà des remerciements. Les profs doivent pouvoir le constater dans l'ensemble des actions posées par le Ministère, dans le dialogue qu'il doit établir avec ceux qui font l'école tous les jours, de même que dans l'écoute des propositions qu'ils mettent au jeu pour améliorer la situation dans le réseau. Il faut vraiment les entendre quand ils affirment vouloir que leur autonomie professionnelle soit respectée et que leurs conditions de travail soient améliorées afin de leur permettre de faire ce qu'ils aiment faire : enseigner », a précisé Josée Scalabrini, présidente de la FSE‑CSQ, fière du travail accompli par le personnel enseignant qu'elle représente.

« On aime le répéter, les enseignants font un travail extraordinaire tous les jours. D'ailleurs, dans le contexte de la pénurie de personnel qui prévaut actuellement, ils se démènent et se dévouent avec professionnalisme pour accompagner quotidiennement les élèves vers la réussite, et ce, à tous les secteurs d'enseignement. Toutefois, au-delà des belles paroles, il faudra absolument améliorer leur tâche avant qu'ils ne lâchent, et rapidement leur donner des signaux montrant qu'il y a enfin de la lumière au bout du tunnel », a déclaré Steven Le Sueur, président de l'APEQ.

Les milliers d'enseignantes et d'enseignants représentés par la FSE-CSQ et l'APEQ ont fait savoir qu'ils voulaient :

Revoir la taille et la composition de la classe pour mieux répondre aux besoins de tous les élèves;

Améliorer les salaires pour être en mesure de faire face à l'inflation et attirer la relève;

Valoriser leur profession et se voir reconnaître tant leur autonomie que leur expertise, mises à mal dans les récentes orientations gouvernementales.

La FSE-CSQ et l'APEQ invitent tous les élèves, les parents et les membres de la communauté à prendre le temps de remercier les enseignantes et enseignants pour leur engagement et à leur témoigner leur appui pour la poursuite de leur mission.

Organisée depuis 1994 par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants se déroule le 5 octobre de chaque année et est célébrée par l'ensemble de ses partenaires. Parmi ceux-ci, on retrouve l'Internationale de l'Éducation (IE), dont la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est un membre actif.

