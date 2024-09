5 M$ à Produits forestiers Résolu pour son projet de réduction d'émissions de GES

GATINEAU, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 5 M$ à l'usine de Gatineau de Produits forestiers Résolu dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le député de Chapleau et leader parlementaire adjoint, M. Mathieu Lévesque, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce projet permettra de diminuer l'utilisation du gaz naturel, pour en réduire la consommation de plus de 7 300 000 m3 par année. Cela permettra une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de plus de 13 000 tonnes équivalent de CO 2 , ce qui correspond aux émissions de GES de plus de 3 800 voitures.

Rappelons que le gouvernement du Québec fait des investissements historiques pour lutter contre les changements climatiques. Le programme Bioénergies découle du Plan pour une économie verte 2030 et dispose d'un budget de près de 360 M$ pour la période 2024-2029.

Citations :

« Avec le Plan pour une économie verte, notre gouvernement s'est doté des moyens nécessaires pour soutenir les entreprises d'ici afin qu'elles contribuent pleinement à la transition climatique et énergétique du Québec. C'est avec des projets comme celui de l'usine de Gatineau de Produits forestiers Résolu que nous transformons durablement notre économie et que nous nous rapprochons plus rapidement de nos objectifs climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je me réjouis de cet investissement de 5 M$ accordé à l'usine de Produits forestiers Résolu à Gatineau pour le remplacement de la grille d'une de ses chaudières dans le cadre du programme Bioénergies. Ce programme vise à répondre aux enjeux liés aux changements climatiques et à la transition énergétique. Cet investissement important permettra à l'usine de poursuivre ses projets axés sur les énergies renouvelables et intelligentes, afin de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. Elle contribue ainsi à une économie plus verte, pour un avenir durable et prospère. Cette aide financière démontre bien que les actions en matière climatique sont une priorité pour notre gouvernement, qui appuie la transition énergétique de nos entreprises, ici, à Gatineau, dans Chapleau et en Outaouais. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Cet investissement, réalisé en collaboration avec le gouvernement du Québec, nous permet de réduire notre empreinte carbone, ici à Gatineau. Grâce à des équipements mieux adaptés, nous diminuerons l'utilisation de gaz naturel et éliminerons 13 000 tonnes de CO 2 par année. Ce projet s'inscrit dans notre engagement à analyser et réduire nos émissions de GES à l'échelle de notre groupe. »

Richard Tremblay, président de l'unité commerciale Pâte et papier tissu

Faits saillants :

Concrètement, le financement permettra à l'entreprise qui utilise deux chaudières, l'une fonctionnant à la biomasse et l'autre au gaz naturel, de remplacer la grille mobile de sa chaudière à la biomasse. Le remplacement de la grille permettra la réduction des émissions de GES liées à l'utilisation de la chaudière au gaz naturel.

Le volet Implantation du programme Bioénergies a pour objectif de soutenir financièrement des projets qui permettent de réduire les émissions de GES par des mesures de conversion utilisant la bioénergie pour des applications de production d'énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer, totalement ou partiellement, les combustibles fossiles.

Liens connexes :

Informations sur le programme Bioénergies.

Informations sur le Plan pour une économie verte 2030.

