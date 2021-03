MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Afin de mieux outiller les professionnels de l'éducation à surmonter les nombreux défis occasionnés par la pandémie, l'Institut des troubles d'apprentissage tiendra son 46e congrès annuel entièrement virtuel du 24 au 26 mars prochain. Organisé sous la thématique « Tout un village... plus que jamais », l'événement proposera plus de 120 conférences sur des sujets d'actualités touchant la nouvelle réalité de l'enseignement.

Conjuguant avec l'utilisation des nouvelles technologies, les absences répétées liées à la pandémie ainsi qu'un accroissement important des difficultés scolaires chez les jeunes, les enseignants et intervenants ont trouvé leur travail exigeant au cours de la dernière année et ont dû faire preuve d'agilité et de flexibilité.

« Le contexte d'enseignement est particulièrement difficile pour plusieurs professionnels malheureusement à bout de souffle et à court de ressource. Alors que de plus en plus de jeunes vivent avec des troubles d'apprentissage et font face à des écueils importants dans leur scolarité, le travail d'enseignant et d'intervenant comporte de multiples défis. Cette année, nous avons réinventé le Congrès afin de nous adapter à la nouvelle réalité de l'enseignement et répondre concrètement aux besoins soulevés par la crise sanitaire », a souligné Lucille Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage.

Résilience et collaboration à l'honneur

Plus important Congrès sur les troubles d'apprentissage en Amérique du Nord, l'événement réunira près de 1 500 professionnels de l'enseignement et plus de 120 conférenciers dont certains d'envergure internationale qui aborderont notamment les thèmes de la résilience, de la collaboration ainsi que de l'inclusion.

« Le nombre de jeunes identifiés handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a plus que doublé depuis 2001, passant de 100 000 à 220 000. Le taux de diplomation de ces élèves, après 7 années au secondaire, n'est toujours que de 38 %. Compte tenu de la pandémie, la situation de ces jeunes est très préoccupante. Plus que jamais les enseignants et les autres professionnels de l'éducation doivent continuer à développer leurs habiletés afin d'être en mesure d'identifier et de répondre plus rapidement aux besoins des élèves en difficulté, entre autres sur le plan affectif et comportemental », a mentionné Dr Égide Royer, psychologue et président d'honneur du Congrès.

En plus de la conférence d'ouverture d'Égide Royer dressant un portrait des défis à venir au cours de la prochaine décennie, les participants du Congrès bénéficieront d'une programmation riche et diversifiée, comprenant entre autres :

Plusieurs conférenciers de renom, dont le directeur de l'Institut de psychologie et neurosciences Joël Monzée et la directrice du Centre d'études sur le stress humain Sonia Lupien.

et la directrice du Centre d'études sur le stress humain Des discussions avec des experts anglophones, dont le professeur Michael Fullan , le psychologue Gordon Neufeld et la professeure Linda Siegel .

, le psychologue et la professeure . Une grande entrevue avec la rameuse océanique Mylène Paquette qui racontera comment ses difficultés d'apprentissage l'ont construite.

qui racontera comment ses difficultés d'apprentissage l'ont construite. Une cérémonie de clôture avec l'artiste Gregory Charles sous la forme de chansons et confidences.

sous la forme de chansons et confidences. Et bien plus!

Pour découvrir l'ensemble de la programmation et procéder à votre inscription : https://www.institutta.com/formations/congres-annuel-2021

À propos de l'Institut des troubles d'apprentissage

L'Institut TA met son expertise en matière de troubles d'apprentissage à profit afin d'assurer l'égalité des chances des personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage, de leur permettre de développer pleinement leur potentiel et de contribuer positivement à la société.

