OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission des débats des chefs annonce le nom des producteurs et des modérateurs pour deux débats des chefs, un en français et un en anglais.

Producteurs des débats

La Société Radio-Canada sera chargée de produire, de promouvoir et de distribuer le débat français et la Canadian Broadcasting Corporation sera chargée de produire, de promouvoir et de distribuer le débat anglais.

Chaque débat sera diffusé et distribué à la télévision de Radio-Canada et de CBC, sur leurs plateformes numériques et leurs plateformes sociales ainsi que sur la chaîne YouTube.

Radio-Canada et CBC ont une longue expérience dans la production et la diffusion d'événements nationaux et internationaux de grande envergure, des Jeux Olympiques aux commémorations nationales en passant par les grands moments politiques.

Les débats seront disponibles pour diffusion gratuitement aux autres médias, réseaux et plateformes.

Les débats seront également disponibles dans des langues autochtones, ainsi que des langues non officielles et seront également accessibles dans les langues des signes ASL, LSQ, ainsi qu'en sous-titrage et en vidéodescription.

Modérateurs

Chaque débat sera animé par un seul modérateur.

Patrice Roy, le journaliste et chef d'antenne du Téléjournal avec Patrice Roy et de l'émission En direct avec Patrice Roy sur RDI, qui anime également les grandes émissions spéciales politiques à Radio-Canada, sera le modérateur du débat français.

Steve Paikin, journaliste et animateur de l'émission phare d'affaires publiques The Agenda with Steve Paikin à TVO, sera le modérateur du débat anglais.

Tous deux sont des journalistes d'expérience ainsi que des modérateurs chevronnés. Ils ont plus d'une trentaine d'années d'expérience de panels et d'émissions en direct avec de nombreuses personnes sur scène ou sur un plateau de télévision.

Ils ont modéré, à eux deux, douze débats des chefs.

Patrice Roy a modéré deux débats lors d'élections fédérales (2019 et 2021) et deux débats lors d'élections québécoises (2018 et 2022).

Steve Paikin a modéré trois débats lors d'élections fédérales (2006, 2008 et 2011) ainsi que cinq débats lors d'élections ontariennes (2007, 2011, 2014, 2018 et 2022).

Choix des producteurs des débats et des modérateurs

Les producteurs des débats ont été sélectionnés lors d'un processus d'appel d'offres.

Les producteurs des débats ont choisi les modérateurs.

Dans l'appel d'offres, les producteurs des débats devaient proposer un modérateur pour chaque débat qui correspondait aux caractéristiques définies par la Commission.

Servir les électeurs

La Commission a également énoncé dans l'appel d'offres les principes de format et de modération qui visent à produire des débats les plus efficaces et informatifs pour les électeurs :

Un format simple qui encourage des échanges significatifs entre les chefs, qui permet aux Canadiens de s'informer des programmes et des positions politiques des partis et qui met en lumière le caractère des chefs;

Un modérateur pour chaque débat - un journaliste d'expérience - et aucun autre journaliste ou animateur sur scène; et

Un plateau de télévision simple et intime et une production qui garde l'attention sur les chefs de partis et le contenu.

Ces principes sont le fruit de vastes consultations avec des organisateurs de débats d'ici et d'ailleurs, ainsi que de l'expérience récente de débats au Canada et à l'étranger.

À propos de la Commission des débats des chefs

La Commission des débats des chefs est un organisme public indépendant qui a pour mandat d'organiser deux débats des chefs lors des élections fédérales qui sont dans l'intérêt public, un en français et un en anglais, tout en portant une attention particulière aux langues autochtones. La Commission a la responsabilité de définir les critères de production, de promotion et de distribution des débats des chefs, tout en respectant l'indépendance journalistique pour ce qui est du contenu des débats et d'établir les critères de participation aux débats.

