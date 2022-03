450 000 $ pour valoriser la langue française au sein des universités québécoises

QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une subvention de 450 000 $ sur 3 ans à l'Université de Montréal pour réaliser le déploiement du concours d'éloquence Délie ta langue!.

Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de la finale de l'édition 2022 du concours d'éloquence qui réunissait des étudiantes et des étudiants des cinq universités participantes.

Le projet vise à renforcer et à poursuivre le déploiement accru du concours d'éloquence Délie ta langue! organisé par le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l'Université de Montréal. Celui-ci souhaite développer cette initiative à l'échelle du Québec en invitant l'ensemble des universités québécoises à y participer.

Prenant la forme d'une présentation orale de style professionnel, le concours met en valeur des expressions françaises choisies, analysées et expliquées par les finalistes, qui doivent de plus faire un lien entre l'expression choisie et un enjeu social. Il a pour objectif de promouvoir et de valoriser la langue française auprès de jeunes universitaires de premier cycle.

Citations

« Cet événement est l'occasion tout indiquée de célébrer à la fois l'importance, la beauté et la créativité de notre langue française. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une relève qui s'illustre, se fait valoir et rayonne dans toute la francophonie. Le déploiement du concours d'éloquence Délie ta langue! permettra de valoriser la langue française auprès des jeunes universitaires à travers le Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« En imaginant le concours d'éloquence Délie ta langue!, l'Université de Montréal souhaitait célébrer la langue française, parlée par des millions de personnes dans le monde. Je me réjouis de voir, d'année en année, des partenaires toujours plus nombreux et des concurrentes et concurrents toujours aussi passionnés à cet événement qui met en valeur le talent de la communauté étudiante et son amour de la langue française. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

Faits saillants

Le projet de l'Université de Montréal comprend les activités suivantes :

Tenir chaque année un concours d'éloquence qui met en valeur la langue française et le faire rayonner dans l'ensemble du Québec et ailleurs dans la francophonie;

Offrir une série de formations à l'art oratoire aux concurrents et concurrentes;

Organiser une finale interuniversitaire annuelle, ouverte au grand public, avec un jury qui décernera des prix en argent aux lauréats et lauréates, à Montréal ou ailleurs au Québec;

Capter l'événement sur vidéo de qualité télévisuelle et le retransmettre en direct.

L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Lien connexe

Pour en apprendre plus sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Sources : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Geneviève O'Meara, Porte-parole et conseillère principale Relations avec les médias de l'Université de Montréal, 514 709-4143; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]