44e édition de Québec Mines + Énergie : l'économie verte à l'honneur

QUÉBEC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts convie toutes les personnes intéressées par les secteurs minier et énergétique à participer à la 44e édition de l'événement Québec Mines + Énergie (QM+É), qui se tiendra du 20 au 23 novembre prochains, au Centre des congrès de Québec. Cet incontournable rendez-vous de réseautage et de partage de connaissances scientifiques se déroulera cette année sur le thème « Nos ressources pour soutenir une économie verte » et réunira plus de 2 000 congressistes.

Le congrès propose une multitude de séances portant sur des sujets d'actualité, en plus du salon d'exposition et de riches occasions d'échanges. Le programme 2023 prévoit pas moins de sept formations spécialisées, environ 220 conférences, plus de 130 exposants ainsi que plusieurs activités de maillage pour rencontrer des intervenants et intervenantes du milieu.

Parmi la variété des sujets abordés, notons :

les minéraux critiques et stratégiques et leur chaîne de valeur;

le virage vert des mines;

l'énergie renouvelable et son utilisation;

les minéraux au service de l'électrification et de la décarbonation;

l'efficacité et la transition énergétiques;

l'acquisition de connaissances géoscientifiques et les initiatives de recherche;

les innovations technologiques en exploration, extraction ou transformation;

l'acceptabilité sociale des projets;

les relations avec les communautés autochtones.

Les inscriptions pour l'édition 2023 de QM+É sont en cours, et ce, jusqu'à la tenue de l'événement. Différents forfaits de participation sont offerts.

Concours et affichage pour les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire

Les étudiantes et les étudiants de niveaux universitaire ou collégial des domaines géoscientifiques sont invités à participer au Défi de la recherche en géosciences, au Défi Explo, au Défi minier ou à l'exposition d'affiches géoscientifiques. Plusieurs bourses seront offertes aux personnes gagnantes en collaboration avec la Société québécoise d'exploration minière, la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration et l'Association minière du Québec.

Nous vous y attendons en grand nombre!

Liens connexes :

Tous les détails entourant le programme et les inscriptions se trouvent sur le site Web de Québec Mines + Énergie .

. Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

ou ses réseaux sociaux :

Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts