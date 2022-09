43e édition du concours Les Mercuriades - Lancement du concours Les Mercuriades : L'humain au cœur de cette 43e édition

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce le lancement de sa 43e édition du concours Les Mercuriades, le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Cette année encore, le concours reconnait et honore l'excellence des entreprises et entrepreneur.es d'exception. Les Mercuriades souhaitent cette année souligner encore davantage les humains qui font la force du tissu entrepreneurial québécois. Les entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans l'une des catégories du concours avant le 21 décembre 2022, 16 h.

« Les entreprises ont plus que jamais contribué à la vitalité du Québec. Le concours Les Mercuriades illustre parfaitement l'excellence du savoir-faire québécois et l'audace de femmes et d'hommes qui innovent et contribuent à la richesse du Québec. Je vous invite à faire rayonner l'agilité de votre entreprise, la force de vos équipes et leur créativité en soumettant la candidature de votre entreprise aux Mercuriades de cette année ! Nous avons hâte de vous célébrer devant l'ensemble de la communauté d'affaires. » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Une participation au concours Les Mercuriades permet de faire rayonner l'histoire inspirante de nos entrepreneurs. Nos organisations abondent de talents et font avancer le Québec. Nous avons à cœur de souligner leur énorme contribution à notre économie et à notre société », a ajouté Robert Dumas, Président de la soirée de gala ainsi que président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Entrepreneures, PME et grandes entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans l'une des 16 catégories :

Accroissement de la productivité Investissement Québec

Contribution au développement économique et régional

Développement des marchés internationaux EDC

Employeur de l'année

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

Manufacturiers Innovants Bombardier

Innovation technologique TELUS

L'excellence en français

Leadership, Femme d'exception Sun Life

Relève, Femme d'exception BMO

Santé et sécurité au travail

Start-Up RBC Banque Royale

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Stratégie de développement durable Desjardins

Entreprise de l'année Hydro-Québec

La plus haute reconnaissance du concours Les Mercuriades, Entreprise de l'année Hydro-Québec, est accordée à l'une des PME ou grande entreprise lauréate du concours. L'année dernière, ces prestigieuses distinctions ont été remises au Groupe Lou-Tec pour le volet PME et à Demers Ambulances, pour le volet grande entreprise.

Pour obtenir plus de renseignements sur le concours, vous êtes invité à consulter le site www.mercuriades.ca. Vous pouvez également contacter Mme Lucille Maire, Conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades en composant le 514 844-9571, poste 3241 ou par courriel [email protected].

Pour assurer le succès et le rayonnement de chacune de ses éditions, le concours Les Mercuriades peut compter sur le soutien d'un grand nombre de partenaires. Retrouvez l'ensemble des partenaires du concours ici.

Découvrez dès maintenant l'invitation au concours de M. Robert Dumas, Président de la soirée de gala et chef de la direction de la Sun Life Québec ici et Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ ici !

