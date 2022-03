42e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile ses finalistes !

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoile aujourd'hui les noms des 93 finalistes de la 42e édition du prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades. Depuis plus de 40 ans, ce prestigieux concours contribue au rayonnement des leaders du Québec en leur offrant une occasion unique de valoriser aussi bien leur savoir-faire, leurs activités que leurs équipes. Cette année encore, PME et grandes entreprises venues de tout secteur et de tout horizon ont pu déposer leur candidature dans 16 catégories.

« Chaque année, je vois le nombre de candidatures augmenter et cela me rend très fier. Le concours des Mercuriades bénéficie d'une renommée qui dépasse les frontières du Québec et en ces temps difficiles pour les entrepreneurs, il est plus que jamais nécessaire de mettre en lumière leurs succès et leurs accomplissements. Vous êtes des partenaires indispensables à la bonne santé économique du Québec, merci pour votre savoir-faire, mais aussi bravo pour votre résilience et votre détermination. », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le concours Les Mercuriades célèbre la réussite de nos entreprises et de nos entrepreneurs d'ici. Ceux et celles qui se démarquent par leur esprit d'innovation, leur ambition et leur performance, tant à l'échelle locale, nationale que mondiale. 93 finalistes ont été mis à l'honneur aujourd'hui et je tiens à leur transmettre mes plus sincères félicitations. Leur contribution au dynamisme et à la vitalité économique du Québec est une source d'inspiration pour toute la communauté d'affaires. La Sun Life est fière de célébrer ces entreprises qui façonnent notre économie et qui assurent un avenir durable à nos collectivités », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d'honneur du concours.

« Les Mercuriades, ce n'est pas seulement un trophée - c'est la reconnaissance du travail acharné de femmes et d'hommes qui façonnent l'avenir du Québec grâce à leur audace, leur leadership et leur savoir-faire, mais pas seulement. Ce sont des gens qui montrent la voie, qui font la différence. Ils ont su garder le cap, malgré les obstacles et les vents contraires. Ils ont transformé chaque défi en occasion d'innover. Ils ont remis en question des idées préconçues. Ils ont eu le courage de prendre des décisions difficiles dans un contexte difficile. Ce sont des gens qui ont compris que dans ce monde qui a changé et qui continue de changer sous nos yeux, pour se démarquer, il faut prendre les devants.», souligne Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

Après deux années en virtuel, les lauréats du concours Les Mercuriades seront annoncés lors de la soirée de gala qui se tiendra en présentiel au palais des congrès de Montréal le 2 mai prochain à partir de 17h. Découvrez les détails de la soirée et réservez vos tables dès maintenant en cliquant ici.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.mercuriades.ca/

Découvrez les finalistes des 16 catégories:

Accroissement de la productivité Investissement Québec

Origine Nature





Panthera Dental



Aluminerie Alouette





HGrégoire





Mines Agnino Eagle





Contribution au développement économique et régional

Accès location +





Buffet Accès Emploi





Centre de métallurgie du Québec





Constructions HDF



Harnois Énergies





Partenariat Canadian Malartic





Développement des marchés internationaux EDC

Averna





Le Groupe Flex





Mediaclip



Demers Ambulances





Groupe Prelco





Employeur de l'année Banque Nationale

Christie Innomed





Micro Logic





Rafale Sélection Contact



Rodeo FX





Roy.





Vantage Data Centers





Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

Accès Location +





Sanitation Pashkui



Pelican International





Convivio





Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

CBF





Lanauco





Les Fibres de verre Rioux





Parikart



Artopex





Benny&Co.





Harnois Énergies





Pelican International





Manufacturiers innovants Bombardier

Entreprises Lefebvre industri-AL





Panthera Dental





R2



Artopex





Bridor





Lion Électrique





Innovation technologique TELUS

Christie Innomed





Ciaq





UEAT



Alimentation Couche-Tard





Bombardier





HGrégoire





Formation et développement de la main-d'œuvre CN

BNP Performance Philanthropique





Contrôles Laurentide





ORAM Mécanique du bâtiment



Biron Groupe Santé





Mines Agnico Eagle





Roy.





Leadership, Femme d'exception Sun Life

Harmonia Assurance : Annette Dufour , Présidente





Les Serres Toundra : Caroline Fradet , 1 ère Vice-présidente exécutive





Mediaclip : Marion Duchesne , Présidente





Produits Fraco : Emmanuelle et Julie Rainville , Co-présidentes



Alimentation Couche-Tard : Sophie Provencher , Vice-présidente, Opérations, unité d'affaires Québec Ouest





Alithya : Dany Paradis , Vice-présidente principale, Québec et Pratique Oracle Canada





Héma-Québec : Nathalie Fagnan , Présidente et chef de la direction





L'excellence en français

Clinique MultiSens





Golf Québec





MEDIAL Conseil Santé Sécurité





Triple Boris



TELUS





Relève, Femme d'exception BMO

Bien chez soi : Alison Green , Présidente-directrice générale

Omy laboratoires : Andréa Gomez, Directrice Générale





PRISME architecture : Krystel Flamand , Architecte patronne Senior

Serenis : Léonie Côté-Martin, Présidente



Groupe Morneau : Catherine Morneau , Vice-présidente exécutive et directrice générale

Transdev : Émilie Nketiah, Directrice des ressources humaines





Santé et sécurité du travail

Bellemare Couvertures





Groupe Mundial





Phaneuf International



Aluminerie Alouette





QSL





Start-Up RBC Banque Royale

Biotero





CO7 Technologies





La Feuille Verte





Omy Laboratoires





Stratégie de développement durable Desjardins

Eldorado Gold Québec





Entreprise Lefebvre Industri-AL





Tourisme Montréal



Kiewit





Lowe's Canada





Transdev





Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Excelpro





Groupe LOU-TEC





Groupe TAQ





Micro Logic



Biron Groupe Santé





Demers Ambulances





Lion Électrique





Sandoz Canada

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller aux communications et attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 827-3723