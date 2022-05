42e édition du concours Les Mercuriades - 34 lauréats célébrés pour l'excellence de leurs initiatives, Demers Ambulances et Groupe LOU-TEC nommées entreprises de l'année Hydro-Québec

Voir les photos de la soirée (disponibles sous peu)

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au terme d'une soirée de gala réunissant près de 1000 convives au Palais des Congrès de Montréal, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer les noms des lauréats de la 42e édition du concours Les Mercuriades ! Cette année, 34 entrepreneurs se sont vu décerner les prestigieux prix Mercure dans l'une des 16 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

« Le concours des Mercuriades reconnaît l'esprit visionnaire, l'audace et le savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis plus de 40 ans. Notre économie a besoin d'entrepreneurs précurseurs et innovants ! Dans un contexte économique et climatique incertain et un marché du travail en pleine évolution, ce sont des modèles inspirants que nous sommes fiers d'honorer, mais surtout faire rayonner auprès de toute la communauté d'affaires québécoise », a annoncé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Quel honneur d'avoir présidé à nouveau cette grande soirée et surtout quel plaisir de retrouver tous ces gens d'affaires réunis en personne pour célébrer l'entrepreneuriat. La Sun Life a toujours eu à cœur de soutenir et d'encourager l'essor du milieu des affaires d'ici. Ce soir, nous avons célébré ensemble les succès et le dynamisme d'entreprises et d'équipes d'exception qui participent à faire du Québec, une économie innovante et durable. Encore un grand bravo aux lauréats et un merci spécial aux organisateurs de cet événement », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life, Québec, et président d'honneur de la soirée de gala.

« Je souhaite féliciter l'ensemble des participants, qu'ils soient lauréats ou finalistes. C'est dans ces périodes d'incertitude comme celle-ci que nous avons besoin d'esprits innovateurs et mobilisateurs comme vous. Vos initiatives participent à transformer notre économie et la rendre plus juste, plus durable et plus humaine. Votre contribution dépasse nos attentes, et désormais, les frontières du Québec. Pour cela, bravo. » Johanne Hinse, présidente du concours Les Mercuriades édition 2022, Première Vice-présidente de la FCCQ et Vice-Présidente Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco Connexion

Le prestigieux Mercure, Entreprise de l'année Hydro-Québec, a été décerné à l'entreprise Groupe LOU-TEC pour le volet PME, et Demers Ambulance, pour le volet Grande entreprise. Ces deux entreprises ont été choisies parmi les lauréats de toutes les catégories. Elles ont remporté cette plus haute reconnaissance du concours grâce à leur audace, leurs accomplissements et leur apport significatif dans le monde des affaires québécois.

Le prix Relève, Femme d'exception BMO a été remis à Catherine Morneau, Vice-présidente exécutive et directrice générale, Groupe Morneau pour le volet Grande entreprise et à Krystel Flamand, Architecte patron, Prisme Architecture pour le volet PME. Cette catégorie vise à souligner le parcours exceptionnel de femmes d'affaires de la relève et rend honneur à leur détermination et ténacité.

Le prix Leadership, Femme d'exception Sun Life a été décerné à Nathalie Fagnan, Présidente et chef de la direction, Héma-Québec pour le volet Grande entreprise et à Emmanuelle et Julie Rainville, Co-présidentes, Produits Fraco, pour le volet PME. Ce Mercure reconnaît le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace, d'influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d'activité.

« Je tiens à remercier l'ensemble des participantes et participants présents aujourd'hui. Un grand merci également à nos partenaires, c'est grâce à vous que nous pouvons célébrer la diversité et l'ingéniosité de nos entreprises et entrepreneures d'ici. J'offre enfin mes plus sincères félicitations aux lauréats de cette 42e édition du concours Les Mercuriades. Vous avez le cœur et l'audace d'entreprendre des initiatives porteuses de sens qui façonnent notre économie, continuez d'être à l'avant-garde et de nous inspirer. Merci et à l'année prochaine ! » a conclu Charles Milliard.

Le succès de la 42e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de notre partenaire principal : Sun Life

Nos partenaires du concours : BDO Canada, BMO, Banque Nationale, Bombardier, CN, CNESST, Ordre des CPA, Desjardins, EDC, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Gouvernement du Québec, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, Sollio Groupe Coopératif, Sun Life, Telus

Nos partenaires collaborateurs : Fonds de solidarité FTQ, ESG UQÀM, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Air Canada, CDPQ, CG3, Clientis, Metro, Groupe NH, Osisko, Palais des congrès de Montréal, TKNL, Cogeco Média, La Presse, Ici RDI

Découvrez les lauréats des 14 autres catégories:

Accroissement de la productivité Investissement Québec

PME



Panthera Dental



Grande entreprise



Aluminerie Alouette

Contribution au développement économique et régional

PME



Centre de métallurgie du Québec



Grande entreprise



Partenariat Canadian Malartic

Développement des marchés internationaux EDC

PME



Averna



Grande entreprise



Demers Ambulances

Employeur de l'année Banque Nationale

PME



Christie Innomed



Grande entreprise



Rodeo FX

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

PME



Sanitation Pashkui



Grande entreprise



Convivio

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME



Parikart



Grande entreprise



Benny&Co.

Manufacturiers innovants Bombardier

PME



Entreprises Lefebvre industri-AL



Grande entreprise



Artopex

Innovation technologique TELUS

PME



UEAT



Grande entreprise



Bombardier

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME



ORAM Mécanique du bâtiment



Grande entreprise



Roy.

L'excellence en français

PME



Triple Boris



Grande entreprise



TELUS

Santé et sécurité du travail

PME



Groupe Mundial



Grande entreprise



QSL

Start-Up RBC Banque Royale

Plus que 5 millions



CO7 Technologies



Moins que 5 millions



Omy Laboratoires

Stratégie de développement durable Desjardins

PME



Tourisme Montréal



Grande entreprise



Lowe's Canada

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME



Groupe LOU-TEC



Grande entreprise



Lion Électrique

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

