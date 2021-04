41e Gala Prix Mérite - La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal honore l'astronaute David Saint-Jacques, ainsi que Luc Dionne et Pierre To

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a décerné trois prestigieux prix lors du 41e Gala Prix Mérite, qui s'est tenu virtuellement le 22 avril 2021, et qui vise chaque année à célébrer le génie québécois. L'événement, dont la présidence d'honneur était assumée par la société d'investissement Gestion FÉRIQUE, a accueilli sur une plateforme en ligne près de 300 participants.

David Saint-Jacques, astrophysicien et médecin de famille, a reçu le Prix Mérite. Une distinction qui souligne sa carrière exceptionnelle ainsi que sa contribution au rayonnement de la science et de la technologie. Ingénieur diplômé en génie physique de Polytechnique Montréal en 1993, David Saint-Jacques a travaillé comme astrophysicien à Cambridge (Royaume-Uni), à Tokyo (Japon), à l'observatoire de Mauna Kea, à Hawaï. Puis, il a occupé le poste de médecin de famille et cochef du Centre de santé Inuulitsivik à Puvirnituq, une collectivité inuite sur les rives de la baie d'Hudson. En mai 2009, David Saint-Jacques a été recruté par l'Agence spatiale canadienne (ASC) et le 3 décembre 2018, il s'est envolé pour la Station spatiale internationale à titre d'ingénieur de bord et copilote du vaisseau Soyouz de la mission Expedition 58/59 pour une durée de 204 jours, la plus longue mission à ce jour pour un astronaute canadien. Il a fait 3 264 fois le tour de la Terre et a parcouru 139 096 495 kilomètres! Pendant son séjour, il a réalisé une série d'expériences scientifiques, de tâches de robotique et de démonstrations technologiques pour le Canada et d'autres pays. Il est devenu également le quatrième astronaute de l'Agence spatiale canadienne à sortir dans l'espace et le premier à attraper un vaisseau-cargo avec le Canadarm2.

Voir la vidéo hommage.

vidéo hommage. De Polytechnique Montréal à la station spatiale internationale. Voir l'entrevue de David Saint-Jacques enregistrée aux Portes ouvertes de Polytechnique.

Luc Dionne, diplômé en génie mécanique (Po 90) et président-directeur général de TEKNA, a reçu le Prix Innovation technologique. Une distinction qui souligne son leadership novateur ayant contribué à la croissance fulgurante de TEKNA. Située à Sherbrooke, l'entreprise est un acteur mondial reconnu pour la qualité de ses solutions plasma et fabrique des matériaux possédant des propriétés uniques qui révolutionnent les matériaux techniques dans plusieurs domaines, dont la défense et la sécurité, l'aérospatiale, le secteur biomédical et celui de l'automobile. Luc Dionne et son équipe ont également joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied au Québec d'un centre d'excellence sur la fabrication additive, d'une chaire de recherche CRSNG et de plus de 10 programmes de partenariats de recherche industrielle avec les plus grandes universités et écoles techniques du Québec.

Pierre To, jeune diplômé 2019 en génie logiciel, concentration multimédia, a reçu le Prix de la Relève. Ce prix met en lumière le talent et la personnalité exceptionnelle de ce jeune diplômé qui est présentement ingénieur logiciel chez Google, où il contribue au développement de l'application Google Photos. Durant ses études, Pierre To a réalisé deux stages chez Ubisoft Montréal en tant que programmeur généraliste et en tant que programmeur en intelligence artificielle. Il a également été stagiaire en développement de logiciel chez Unity Montréal. Ses efforts, sa rigueur et son engagement lui ont permis de recevoir de nombreux prix et bourses tout au long de son parcours dont le Profil d'excellence de Vinci de Polytechnique Montréal, en 2019,une récompense qui souligne l'excellence académique et l'engagement sociétal soutenu et diversifié dans d'autres domaines d'activité que l'ingénierie.

