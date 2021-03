41e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile ses finalistes !

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les noms des 89 finalistes de la 41e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades, ont été dévoilés aujourd'hui par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Depuis plus de 40 ans, la FCCQ offre la chance de célébrer l'innovation, la force et la résilience de nos entreprises et entrepreneurs québécois.

Cette année encore, PME, grandes entreprises et entrepreneuses ont pu déposer leur candidature dans l'une des 16 catégories du concours pour remporter un Mercure.

« Je suis honoré et fier de constater que le concours Les Mercuriades traverse les années avec succès. Malgré le contexte particulier que nous connaissons depuis l'an passé, le succès du concours est toujours au rendez-vous. Il est plus que nécessaire de souligner les réussites et les performances de nos entreprises qui sortiront de ces crises encore plus fortes que jamais. Ils sont le poumon même de notre économie, et nous nous devons de les faire briller sur le devant de la scène. C'est l'essence même du concours Les Mercuriades. Un grand bravo à tous les finalistes, le Québec est chanceux de compter de si belles entreprises et femmes d'exceptions! », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Bravo à l'ensemble des finalistes! Nos entrepreneurs reconnus aujourd'hui sont des modèles et des sources d'inspiration pour toute la communauté d'affaires du Québec. Ils font preuve de ténacité et de courage pour maintenir leurs activités à travers cette situation sans précédent. Nous sommes conscients du rôle crucial qu'ils jouent un dans le dynamisme et la vitalité économique du Québec », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life, et président d'honneur du concours.

« Cette initiative de la FCCQ est un formidable moyen d'honorer le « Québec Inc. » et de reconnaître les efforts de celles et ceux qui, chaque jour, font rayonner le savoir-faire et le talent québécois. C'est aussi l'occasion de saluer des dirigeants et des équipes qui se dépassent et nous impressionnent par leur audace, leur créativité, leur volonté de réussir, parfois contre vents et marées. La dernière année n'aura épargné personne, incluant nos entreprises. Chapeau! à tous les entrepreneurs, femmes et hommes, qui ont su saisir au bond les occasions que cette crise a créées pour se positionner favorablement sur le nouvel échiquier économique - et tout particulièrement à celles et ceux qui se sont portés candidats aux Mercuriades pour témoigner de leurs succès », a souligné Dany Pelletier, chef des opérations aux investissements au Fonds de solidarité FTQ.

Après le succès de la 40e édition virtuelle, les lauréats du concours Les Mercuriades seront annoncés en direct le 29 avril prochain à partir de 17h30. Pour l'occasion, une grande soirée de gala virtuel sera tenue et diffusée en direct sur la chaine Youtube et la page Facebook de la FCCQ. Dès maintenant, inscrivez-vous à l'événement ici.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.mercuriades.ca/

Le succès de la 41e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de notre partenaire principale : Sun Life

Nos partenaires du concours : BDO Canada, BMO, CN, CNESST, Ordre des CPA, Desjardins, EDC, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, OQLF, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, Sollio Groupe Coopératif, Sun Life et TELUS.

Nos partenaires collaborateurs : AstraZeneca, Bombardier, Fonds de solidarité FTQ, MIFI, ESG UQAM, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, Clientis, Metro, Groupe NH photographies, Osisko, Cogeco, Palais des congrès de Montréal, TKNL, La Presse + et ICI RDI.

Les finalistes :

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME Lanauco Lobe Menthes Rito

Grande entreprise Aki Sushi QSL



Contribution au développement économique et régional Énergir

PME Accès Location + Kefiplant Rafale Sélection Contact

Grande entreprise Fonderie Horne, une compagnie Glencore TELUS



Développement des marchés internationaux EDC

PME Le Groupe Flex Osedea Squeeze Studio Animation Tornatech

Grande entreprise Alithya Pélican International



Employeur de l'année Banque Nationale

PME Les Fibres De Verre Rioux MEDIAL Services-Conseils-SST Osedea Produits Neptune

Grande entreprise Groupe Morneau Sandoz Canada



Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

PME La Tablée des Chefs Talsom VALIN Confection

Grande entreprise Cogeco Connexion Dessercom Olymel SEC



Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME Christie Innomed Forage CBF R2i

Grande entreprise Groupe Morneau Medicom Pélican International



Innovation industrielle Investissement Québec-CRIQ

PME Aliments Prémont Menthes Rito Openmind Technologies Remorques Apogée

Grande entreprise Bridgestone Canada Fonderie Horne, une compagnie Glencore



Innovation technologique TELUS

PME Dimonoff GHGSat NOVO

Grande entreprise Groupe Vision New Look QSL



Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME Normandin Produits Neptune Vertical Solutions

Grande entreprise Hatch Roy.



Leadership, Femme d'exception Sun Life

PME Anie Perrault , BIOQuébec Annie Hardy , Belles de nuit Belles de jour & Clinique Ajustez-moi Chantale Houle , Kefiplant Isabelle Lord , Lord Communication managériale Monique Savoie , Société des arts technologiques (SAT)

Grande entreprise Karine Matteau , Sandoz Canada Georgia Psarras , Transdev Chantal Deschamps , Ville de Repentigny



L'excellence en français

PME Affordance Studio Clinique MultiSens

Grande entreprise Cégep de Rivière-du-Loup



Relève, Femme d'exception BMO

PME Maxie LaFleur , Bus.com Émilie Poirier, MixoWeb Ivana Markovic , Osedea Béatrice Robichaud , Panthera Dental

Grande entreprise Marie Pier Germain , Germain Hôtels Marie-Claude Drouin , Connexion



Santé et sécurité au travail

PME Les Fibres De Verre Rioux Normandin

Grande entreprise Bombardier Minerai de fer Québec



Start-Up RBC Banque Royale

Biotero Bonjour Résidences Cookie Bluff UEAT



Stratégie de développement durable Desjardins

PME Hôpital Vétérinaire de l'Ormière Minière Osisko Tourisme Montréal

Grande entreprise Bridgestone Canada Minerai de fer Québec



Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME Icentia Lion Électrique R2i Service Traiteur Buffet Accès Emploi

Grande entreprise Alimentation Couche-Tard Alithya Groupe Vision New Look Medicom Studios Keywords



À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca