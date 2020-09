40ème édition du concours Les Mercuriades

La FCCQ dévoile ses finalistes !

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé aujourd'hui les noms des 78 finalistes de la 40ème édition du prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades. Depuis 1981, cet événement incontournable célèbre l'innovation, le dynamisme, l'entrepreneuriat et l'ambition dont font preuve les entreprises et les entrepreneurs d'ici. Cette année encore, PME et grandes entreprises venues de tout secteur et de tout horizon ont pu déposer leur candidature dans 17 catégories.

« Dans le contexte actuel que nous connaissons, il est plus que jamais nécessaire de mettre en lumière les succès et accomplissement de nos entreprises québécoises. Les finalistes dévoilés aujourd'hui ont fait preuve d'une force et d'une résilience incommensurable et sont, sans contredit, des partenaires indispensables à l'écosystème économique du Québec. C'est pourquoi, à l'occasion de cette 40ème édition, la FCCQ est fière de souligner et de faire rayonner leur savoir-faire et leur ingéniosité. » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, remerciant également la firme BDO pour son rôle d'évaluateur officiel du concours.

« Les finalistes annoncés aujourd'hui sont des entreprises innovantes qui peuvent compter sur la passion et le savoir-faire de leurs travailleurs. Ce sont des entreprises comme elles qui façonnent notre économie et assurent un avenir durable à nos industries. Étant donné l'ampleur des défis posés par la pandémie mondiale, je tiens à souligner la force de nos entrepreneurs d'ici qui contribuent de façon considérable à la prospérité économique de notre société », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la Sun Life au Québec, et président de la soirée de gala des Mercuriades.

Le concours Les Mercuriades 2020 s'adapte au contexte actuel et se tiendra de façon exceptionnelle virtuellement le 28 septembre prochain à partir de 17h30. Les grands lauréats seront ainsi annoncés lors d'une grande soirée de gala virtuel diffusé en direct sur la chaine Youtube et la page Facebook de la FCCQ.

Pour plus d'informations : https://www.mercuriades.ca/

Le succès de la 40e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de ses partenaires : Sun Life, Agropur, BDO Canada, CG3, CN, CNESST, Ordre des CPA, Desjardins, EDC, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, Manuvie, OQLF, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, TELUS, Énergie Valero, AstraZeneca, Bombardier, Fonds de solidarité FTQ, MIFI, ESG UQAM, Power Corporation, Rio Tinto, Sollio Groupe Coopératif, Agropur, Air Canada, Régime d'assurance collective des chambres de commerce, Clientis, Metro, Osisko, Cogeco, Palais des congrès de Montréal, TKNL, La Presse + et ICI RDI.

Les finalistes :

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME

Cuisine Malimousse



Kezber



Menthes Rito

Grande entreprise

Groupe St-Hubert



Lepage Millwork

Contribution au développement économique et régional

PME

Centre de métallurgie du Québec



Kefiplant



Serres Toundra

Grande entreprise

Lepage Millwork



Mines Agnico Eagle

Développement des marchés internationaux EDC

PME

Flex Group



Kefiplant

Grande entreprise

Air Canada



Eddyfi Technologies

Développement d'une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

PME

Bonjour Résidences



Ngenio



Novo Studio

Grande entreprise

Le Groupe Maurice

Employeur de l'année Manuvie

PME

Humania Assurance



Openmind Technologies

Grande entreprise

Levio Conseils



Minerai de fer Québec



Roy.

Engagement dans la collectivité Agropur

PME

Osedea



Talsom

Grande entreprise

BMO Banque de Montréal



Dessercom



Groupe AGF

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME

Aki Sushi



La Fourmi Bionique



Prestilux



R2i

Grande entreprise

Alithya



Eddyfi Technologies



Industries Lassonde

Leadership, Femme d'exception Financière Sun Life

PME

Julie Bédard, Corporation Medicart



Christiane Bélanger, École de ballet du Québec



Chantale Houle , Kefiplant

Grande entreprise

Colonelle Manon Asselin, 4e Groupe des services de santé des Forces armées canadiennes



Ève Laurier, Edelman Montréal

, Edelman Montréal

Julie Roy, Roy.

Manufacturiers innovants Investissement Québec

PME

Les Brasseurs du Nord



Mecademic



Menthes Rito

Grande entreprise

TC Transcontinental

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME

Vertical Solutions



Humania Assurance



Openmind Technologies

Grande entreprise

Coffrages Synergy



Groupe St-Hubert



Olymel SEC

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

PME

Christine Turgeon, Clinique MultiSens

, Clinique MultiSens

Vanessa Pilotte, Gestion Choquette-Legault

,

Érica Lebrun-Gauvin, Mme L'Ovary

Grande entreprise

Isabelle Côté, Coffrages Synergy



Marie-Pier Germain, Germain Hôtels

Santé et sécurité au travail

PME

Coopérative Forestière Petit Paris



Vertical Solutions

Grande entreprise

Englobe



Mine Raglan, une compagnie Glencore



WR Grace Canada

Start-Up RBC Banque Royale

Bonjour Résidences



Boreas Technologies



Serres Toundra

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME

Lobe



Prestilux



SPA Maurice

Grande entreprise

Germain Hôtels



H2O Innovation



Industries Lassonde

Stratégie de développement durable Desjardins

PME

Hôpital Vétérinaire de l'Ormière



Lemay

Grande entreprise

Soprema



Mine Canadian Malartic



Société de transport de Montréal

L'excellence en français

À propos de la FCCQ

PME

Likuid Communication

Grande entreprise

Cégep Édouard-Montpetit



ADS Canada

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

